Об этом заявил политический эксперт, народный депутат VIII созыва Александр Черненко на своей странице в фейсбуке.

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"В парламенте активно обсуждается будущее "военного" НДФЛ. Налоги на доходы военнослужащих хотят изъять из бюджетов громад и зачислять в государственный бюджет. Якобы, чтобы уменьшить разрыв между финансированием и потребностями сил обороны. Сегодня в Financial Times вышла статья директора Центра предпринимательства, малых и средних предприятий, регионов и городов ОЭСР Ламии Камаль-Чауи, которая доказывает вред и опасность данной инициативы. Изъятие у громад НДФЛ не обеспечит потребностей армии, а потери будут в разы больше", – отметил Александр Черненко.

В чем заключается угроза изъятия военного НДФЛ у местных громад

Эксперт отмечает, что в статье Financial Times содержатся данные из недавнего отчета ОЭСР, где отмечается ключевая роль органов местного самоуправления в поддержании жизнедеятельности громад во время войны и послевоенном восстановлении.

Местная власть дала жителям своих громад больше, чем просто лучшие услуги – она фактически дала им вторую армию. Также у органов самоуправления есть ключ к послевоенному восстановлению. Однако Украине нужно будет укрепить и восстановить субнациональные органы власти, прежде чем они, в свою очередь, смогут восстановить разрушенные города страны, цитирует эксперт статью в Financial Times.

Поэтому, если давать оценку инициативе Минфина изъять из местных бюджетов 4% НДФЛ и военный НДФЛ, то становится очевидной опасность такого решения. Ослабление громад, изъятие у местного самоуправления средств, которые они направляли на протяжении двух лет на силы безопасности и обороны, существенно ослабит Объединенные силы Вооруженных сил Украины. При этом 65 миллиардов гривен на 2024 год, которые планирует забрать Минфин, несопоставимы с 250 миллиардами гривен, которые, согласно заявлениям нового Министра обороны Украины, необходимы ВСУ только на четыре месяца 2023 года,

– подчеркнул экс-нардеп.

Черненко акцентирует, что в случае изъятия военного НДФЛ у местных громад армия потеряет в разы больше.

"Средства, которые используются через местное самоуправление, дают кумулятивный эффект: к средствам местного бюджета добавляются средства жителей, бизнеса и спонсоров. Следовательно, забирая средства у громад, у армии забирают втрое больше. И одновременно разрушают уникальную сетевую систему Объединенных сил Вооруженных сил Украины", – резюмировал Александр Черненко.