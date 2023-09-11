Про це заявив політичний експерт, народний депутат VIII скликання Олександр Черненко на своїй сторінці у фейсбуці.

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"В парламенті активно обговорюється майбутнє "військового" ПДФО. Податки з доходів військовослужбовців хочуть вилучити з бюджетів громад та зараховувати у державний бюджет. Начебто щоб зменшити розрив між фінансуванням та потребами сил оборони. Сьогодні у Financial Times вийшла стаття директора Центру підприємництва, малих і середніх підприємств, регіонів і міст ОЕСР Ламії Камаль-Чауї, яка доводить шкоду та небезпеку даної ініціативи. Вилучення у громад ПДФО не забезпечить потреб армії, а втрати будуть в рази більшими", – зазначив Олександр Черненко.

У чому полягає загроза вилучення військового ПДФО у місцевих громад

Експерт відзначає, що у статті Financial Times містяться дані з нещодавнього звіту ОЕСР, де відзначається ключова роль органів місцевого самоврядування у підтриманні життєдіяльності громад під час війни та післявоєнному відновленні.

Місцева влада дала мешканцям своїх громад більше, ніж просто кращі послуги – вона фактично дала їм другу армію. Також органи самоврядування мають ключ до післявоєнного відновлення. Однак Україні потрібно буде зміцнити та відновити субнаціональні органи влади, перш ніж вони, своєю чергою, зможуть відновити зруйновані міста країни, цитує експерт статтю у Financial Times.

Тож якщо давати оцінку ініціативі Мінфіну вилучити з місцевих бюджетів 4% ПДФО та військовий ПДФО, то стає очевидною небезпека такого рішення. Послаблення громад, вилучення у місцевого самоврядування коштів, які вони спрямовували протягом останніх двох років на сили безпеки та оборони, суттєво ослабить Об'єднані сили Збройних сил України. При цьому 65 мільярдів гривень на 2024 рік, які планує забрати Мінфін, неспівставні з 250 мільярдами гривень, які, відповідно до заяв нового Міністра оборони України, необхідні ЗСУ лише на чотири місяці 2023 року,

– наголосив екснардеп.

Черненко підкреслює, що в разі вилучення військового ПДФО у місцевих громад армія втратить в рази більше.

"Кошти, які використовуються через місцеве самоврядування, дають кумулятивний ефект: до коштів місцевого бюджету додаються кошти мешканців, бізнесу та спонсорів. Отже, забираючи кошти у громад, в армії забирають втричі більше. І одночасно руйнують унікальну мережеву систему Об'єднаних сил Збройних сил України", – резюмував Олександр Черненко.