Как в первые месяцы вторжения в Украину: одна из российских отраслей "упала на дно"

Российский автопром пережил "клиническую смерть" после выхода западных автоконцернов. Затем он возобновил производство в 2023 –2024 годах, однако сейчас снова "идет на дно".

Что происходит с автопромом в России?

По итогам периода с января по сентябрь производство автомобилей в России обвалилось на 20%, пишет 24 Канал со ссылкой на российское СМИ "The Moscow Times".

В частности производство вернулось к самым низким показателям 2022 года. Спад в автопроме ускоряется с каждым кварталом:

в январе – марте он составил 9,2% в годовом измерении; во втором квартале – 23%; в третьем – уже 26,7%.

В частности, в первый год полномасштабной войны против Украины автопром России потерял около 50% производства, а общий выпуск автомобилей в России сократился до 450 тысяч единиц – самого низкого уровня с начала 1970 годов. Тогда в СССР еще не были запущены автозаводы в Горьком и Тольятти.

В частности еще к середине прошлого года выпуск машин достиг 80% от довоенного уровня. Однако по состоянию на сейчас снова составляет лишь 50%. Это отметил Янис Клюге, научный сотрудник Немецкого института проблем международной безопасности, в соцсети Х.

Производство автомобилей в России сократилось на 50% после введения санкций, затем восстановилось до 80% довоенного уровня, но теперь снова упало до 50%,

– написал эксперт.

Обратите внимание! Рекордное падение зафиксировано среди производителей грузовиков. Известно, что их производство сократилось на 30% за девять месяцев и на 41% только в сентябре.

Что еще известно о проблемах России?