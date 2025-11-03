Як у перші місяці вторгнення в Україну: одна з російських галузей "впала на дно"
- Виробництво авто у Росії знизилося на 20%, повернувшись до найнижчих показників 2022 року.
- Виробництво вантажівок впало на 30% за дев'ять місяців і на 41% у вересні 2025 року.
Російський автопром пережив "клінічну смерть" після виходу західних автоконцернів. Потім він відновив виробництво у 2023 – 2024 роках, проте наразі знову "йде на дно".
Що відбувається з автопромом у Росії?
За підсумками періоду з січня по вересень виробництво автомобілів у Росії обвалилося на 20%, пише 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ "The Moscow Times".
Зокрема виробництво повернулося до найнижчих показників 2022 року. Спад в автопромі прискорюється щокварталу:
- у січні – березні він становив 9,2% у річному вимірі;
- у другому кварталі – 23%;
- у третьому – вже 26,7%.
Зокрема у перший рік повномасштабної війни проти України автопром Росії втратив близько 50% виробництва, а загальний випуск автомобілів у Росії скоротився до 450 тисяч одиниць – найнижчого рівня з початку 1970 років. Тоді в СРСР ще не були запущені автозаводи у Горькому та Тольятті.
Зокрема ще до середини минулого року випуск машин досяг 80% від довоєнного рівня. Проте станом на зараз знову становить лише 50%. Це зазначив Яніс Клюге, науковий співробітник Німецького інституту проблем міжнародної безпеки, у соцмережі Х.
Виробництво автомобілів у Росії скоротилося на 50% після запровадження санкцій, потім відновилося до 80% довоєнного рівня, але тепер знову впало до 50%,
– написав експерт.
Зверніть увагу! Рекордне падіння зафіксовано серед виробників вантажівок. Відомо, що їхнє виробництво скоротилося на 30% за дев’ять місяців і на 41% лише у вересні.
Що ще відомо про проблеми Росії?
- Найбільший автовиробник у Росії – "АвтоВАЗ" – перевів виробництво на скорочений робочий тиждень. Тепер він триває чотири дні.
- Такий режим буде чинний щонайменше пів року. Рішення можуть переглянути у випадку покращення ситуації на російському авторинку.