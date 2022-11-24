Прокачка нефти по трубопроводу остановилась – соседи понимают почему

Прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию, Словакию и Чехию была приостановлена в результате блэкаута 23 ноября. Страны-получатели нефти уже понимают, что первопричиной прекращения прокачки являются российские ракетные удары.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

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Когда обвиняют в чем-то Украину, нужно всегда честно говорить о последствиях и говорить о первопричине. Если страна-террорист уничтожает энергосистему, то совершенно очевидно, что без электроэнергии есть проблемы с прокачкой,

– сказал министр в эфире национального телемарафона

По его словам, в отличие от прошлого раза, когда нефтепровод был остановлен в результате попадания в трансформаторную станцию 15 ноября, на этот раз никто из получателей нефти не пытался обвинить Украину.

Что случилось 15 ноября

В результате массированных российских ракетных обстрелов 15 ноября Украина не смогла продолжить прокачку нефти по трубопроводу "Дружба". После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 15 ноября созвал экстренное заседание Совета обороны. 16 ноября транзит нефти был возобновлен в результате стабилизации энергосистемы

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