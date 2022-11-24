Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
Интересно В ЕС не пришли к согласию относительно ценового потолка на российскую нефть, — Bloomberg
Когда обвиняют в чем-то Украину, нужно всегда честно говорить о последствиях и говорить о первопричине. Если страна-террорист уничтожает энергосистему, то совершенно очевидно, что без электроэнергии есть проблемы с прокачкой,
– сказал министр в эфире национального телемарафона
По его словам, в отличие от прошлого раза, когда нефтепровод был остановлен в результате попадания в трансформаторную станцию 15 ноября, на этот раз никто из получателей нефти не пытался обвинить Украину.
Что случилось 15 ноября
В результате массированных российских ракетных обстрелов 15 ноября Украина не смогла продолжить прокачку нефти по трубопроводу "Дружба". После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 15 ноября созвал экстренное заседание Совета обороны. 16 ноября транзит нефти был возобновлен в результате стабилизации энергосистемы
Украина планирует увеличить плату за транзит
- По данным Bloomberg, Украина сообщила российской «Транснефти», что повысит тариф транзита нефти на 2,1 евро до 13,6 за тонну.
- Плата за транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» увеличится с началом следующего года. Причиной этого называют регулярные атаки России на украинскую энергосистему.