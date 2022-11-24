Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

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Коли звинувачують у чомусь Україну, треба завжди чесно говорити про наслідки та говорити про першопричину. Якщо країна-терорист знищує енергосистему, то абсолютно очевидно, що без електроенергії є проблеми з прокачуванням,

– сказав міністр в ефірі національного телемарафону.

За його словами, на відміну від минулого разу, коли нафтопровід було зупинено внаслідок потрапляння у трансформаторну станцію 15 листопада, цього разу ніхто з отримувачів нафти не намагався звинуватити Україну.

Що трапилося 15 листопада

Внаслідок масованих російських ракетних обстрілів 15 листопада Україна не змогла продовжити прокачування нафти трубопроводом "Дружба". Після цього прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 15 листопада скликав екстрене засідання Ради оборони. 16 листопада транзит нафти було відновлено в результаті стабілізації енергосистеми.

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