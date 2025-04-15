Прокурорам уменьшат пенсии: Рада проголосовала со второй попытки

Верховная Рада со второй попытки проголосовала за уменьшение пенсий прокурорам. Законопроект №12278 поддержали 239 народных депутатов.

Пенсии прокурорам уменьшили

Документ предусматривает, что пенсия за выслугу лет будет предоставляться только после увольнения из органов прокуратуры, передает 24 Канал со ссылкой на представителя Кабмина в ВРУ Тараса Мельничука.

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Также предлагается, чтобы размер пенсии пересматривался с учетом роста доходов населения и инфляции. Кроме того, изменения в пенсионное законодательство для прокуроров и силовиков должны приниматься исключительно отдельным законом.

Ранее, 26 марта, Верховная Рада не смогла принять в первом чтении законопроект о снижении пенсий прокурорам, однако направила его на повторное рассмотрение – соответствующее решение поддержали 229 депутатов.

Кроме того, при принятии бюджета на 2025 год парламентарии исключили норму о повышении зарплат прокурорам.

Заметьте! Несмотря на первоначальную поддержку бюджетным комитетом увеличения окладов на треть, депутаты в конце утвердили правку, которая отменяла выделение дополнительных 3 миллиардов гривен на это повышение.