Готовиться нужно немедленно: чем запастись накануне возможных отключений света и воды
Недавно энергетика Украины пережила массовый обстрел российскими ракетами. Следовательно, страна-агрессорка может не остановиться и дальше продолжать ракетный террор, чтобы вывести из строя украинскую энергетическую систему. Как готовиться к этому и чем запасаться, читайте в материале.
В комментарии 24 каналу эксперт по ЖКУ Олег Попенко рассказал, что вероятно попадания по энергетическим объектам продолжатся.
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Россияне и дальше будут бить по инфраструктуре, поэтому украинцы должны быть готовы к тому, что электроэнергии не будет хватать.
Как поступать в таком случае
Как рассказал Максим Белявский, ведущий эксперт энергетических программ центра Разумкова, если обстрелы энергетической инфраструктуры продолжатся, прежде всего следует сохранять спокойствие. Заранее нужно подготовиться к возможным случаям прекращения электроснабжения, что может привести к остановке участвующих и в водоснабжении насосов.
- Во-первых, снабдите себя резервами воды. Наберите в пустые емкости воды.
- Во-вторых, если есть возможность, приобретите туристическое принуждение для приготовления пищи.
- В-третьих, на сегодняшний день доступны такие устройства, которые дают возможность заряжать мобильные устройства от энергии солнца,
- В-четвертых, найдите и купите аккумуляторные батареи, позволяющие заряжать энергоемкие устройства.
Что делать, когда исчезла вода в доме / Инфографика 24 канала
Олег Попенко отмечает, что подготовить дом к отключению электроэнергии в частном секторе проще, чем в многоэтажке.
Генератор на подъезде не установить. На 40-квартирный подъезд он обойдется в 700 тысяч гривен и весит почти тонну. При этом потребляет около 4,5 литра дизтоплива в час.
Эксперт советует прислушиваться к любой информации от власти или ДТЭК. Если есть данные о массовых отключениях на долгий период, то дом становится не жизнедеятельным. Отключение электроэнергии в осенне-зимний период фактически приведет к тому, что не будет работать подкачка воды, отопление, не будет работать горячая и холодная вода.
Когда ракетные удары могут вызвать еще большие проблемы
Российские ракеты в основном бьют по объектам маневрирующей генерации. Это тепловые электростанции, потребляющие уголь и газ. Эти станции включаются преимущественно в утренние и вечерние пики. Технические повреждения таких станций можно решить и даже довольно быстро. Это происходит из-за веерных отключений, то есть ограничения электроснабжения.
Однако, как рассказывает 24 канала Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, если же в будущем российские ракетные удары причинят вред объектам атомной генерации, не по самим электростанциям, а по подстанциям, линиям передач, или же по входящим объектам в атомную электростанцию, это выведет станцию из строя на 2 — 4 дня. А это уже большая проблема.
Когда начнется холодная зима, и от электроэнергии будет зависеть еще и теплокоммунэнерго, такие последствия от обстрелов будут более проблемными. Мы, как газифицированная страна, сильно зависим зимой от газа, потому что это тепло в большинстве домов,
– говорит Корольчук.
Как действовать, если исчезнет газоснабжение в доме / Инфографика 24 канала
Сколько времени возможна остановка электроснабжения
По словам эксперта, с технической точки зрения прерывания в электроснабжении даже при худшем сценарии не будут продолжаться более 12 часов.
Наиболее реалистичный сценарий в остановке в электроснабжении – это около 2 – 4 часов. Практика последних трех дней демонстрирует то, что наши энергетики – герои энергетического фронта, и они могут решить энергетические вопросы в кратчайшие сроки. На примере города Киева и Киевской области, продолжительность остановки или прерывания энергоснабжения составляет не более 3 – 4 часов.
Наиболее сложная ситуация, которая была в части электроснабжения, наблюдалась во Львовской области. Несмотря на сложности, электричество было восстановлено не позднее чем через 12 часов.
Со вчерашнего дня треть жителей города и области уже получили электроснабжение. Конечно, происходят определенные прерывания, связанные с балансировкой системы, но наиболее масштабный обстрел украинская энергетическая система пережила.
Карта обстрелов Украины / Инфографика 24 канала
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Европейский инвестиционный банк поможет Украине в восстановлении инфраструктуры
Украине было перечислено более полумиллиарда евро, сообщает премьер-министр Украины Денис Шмигаль. На что пойдут деньги:
- 550 миллионов евро от ЕИБ помогут возместить затраты на ремонт поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети.
- Также помощь будет направлена на восстановление муниципальных и базовых услуг населению в общинах.