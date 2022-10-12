Готовиться нужно немедленно: чем запастись накануне возможных отключений света и воды

Недавно энергетика Украины пережила массовый обстрел российскими ракетами. Следовательно, страна-агрессорка может не остановиться и дальше продолжать ракетный террор, чтобы вывести из строя украинскую энергетическую систему. Как готовиться к этому и чем запасаться, читайте в материале.

В комментарии 24 каналу эксперт по ЖКУ Олег Попенко рассказал, что вероятно попадания по энергетическим объектам продолжатся.

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Россияне и дальше будут бить по инфраструктуре, поэтому украинцы должны быть готовы к тому, что электроэнергии не будет хватать.

Как поступать в таком случае

Как рассказал Максим Белявский, ведущий эксперт энергетических программ центра Разумкова, если обстрелы энергетической инфраструктуры продолжатся, прежде всего следует сохранять спокойствие. Заранее нужно подготовиться к возможным случаям прекращения электроснабжения, что может привести к остановке участвующих и в водоснабжении насосов.

Во-первых, снабдите себя резервами воды. Наберите в пустые емкости воды.

Во-вторых, если есть возможность, приобретите туристическое принуждение для приготовления пищи.

В-третьих, на сегодняшний день доступны такие устройства, которые дают возможность заряжать мобильные устройства от энергии солнца,

В-четвертых, найдите и купите аккумуляторные батареи, позволяющие заряжать энергоемкие устройства.



Что делать, когда исчезла вода в доме / Инфографика 24 канала

что все советы будут зависеть от конкретных потребностей конкретного домохозяйства.

Олег Попенко отмечает, что подготовить дом к отключению электроэнергии в частном секторе проще, чем в многоэтажке.

Олег Попенко Эксперт по ЖКУ Генератор на подъезде не установить. На 40-квартирный подъезд он обойдется в 700 тысяч гривен и весит почти тонну. При этом потребляет около 4,5 литра дизтоплива в час.

Эксперт советует прислушиваться к любой информации от власти или ДТЭК. Если есть данные о массовых отключениях на долгий период, то дом становится не жизнедеятельным. Отключение электроэнергии в осенне-зимний период фактически приведет к тому, что не будет работать подкачка воды, отопление, не будет работать горячая и холодная вода.

Когда ракетные удары могут вызвать еще большие проблемы

Российские ракеты в основном бьют по объектам маневрирующей генерации. Это тепловые электростанции, потребляющие уголь и газ. Эти станции включаются преимущественно в утренние и вечерние пики. Технические повреждения таких станций можно решить и даже довольно быстро. Это происходит из-за веерных отключений, то есть ограничения электроснабжения.

Однако, как рассказывает 24 канала Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, если же в будущем российские ракетные удары причинят вред объектам атомной генерации, не по самим электростанциям, а по подстанциям, линиям передач, или же по входящим объектам в атомную электростанцию, это выведет станцию из строя на 2 — 4 дня. А это уже большая проблема.

Когда начнется холодная зима, и от электроэнергии будет зависеть еще и теплокоммунэнерго, такие последствия от обстрелов будут более проблемными. Мы, как газифицированная страна, сильно зависим зимой от газа, потому что это тепло в большинстве домов,

– говорит Корольчук.



Как действовать, если исчезнет газоснабжение в доме / Инфографика 24 канала

Сколько времени возможна остановка электроснабжения

По словам эксперта, с технической точки зрения прерывания в электроснабжении даже при худшем сценарии не будут продолжаться более 12 часов.

Максим Белявский Ведущий эксперт энергетических программ центра Разумкова Наиболее реалистичный сценарий в остановке в электроснабжении – это около 2 – 4 часов. Практика последних трех дней демонстрирует то, что наши энергетики – герои энергетического фронта, и они могут решить энергетические вопросы в кратчайшие сроки. На примере города Киева и Киевской области, продолжительность остановки или прерывания энергоснабжения составляет не более 3 – 4 часов.

Наиболее сложная ситуация, которая была в части электроснабжения, наблюдалась во Львовской области. Несмотря на сложности, электричество было восстановлено не позднее чем через 12 часов.

Со вчерашнего дня треть жителей города и области уже получили электроснабжение. Конечно, происходят определенные прерывания, связанные с балансировкой системы, но наиболее масштабный обстрел украинская энергетическая система пережила.



Карта обстрелов Украины / Инфографика 24 канала

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Европейский инвестиционный банк поможет Украине в восстановлении инфраструктуры

Украине было перечислено более полумиллиарда евро, сообщает премьер-министр Украины Денис Шмигаль. На что пойдут деньги:

550 миллионов евро от ЕИБ помогут возместить затраты на ремонт поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети.

Также помощь будет направлена на восстановление муниципальных и базовых услуг населению в общинах.

Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этогоотменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.