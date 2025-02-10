Какое денежное обеспечение получают семьи без вести пропавших военных

Члены семей военнослужащих, пропавших без вести или находящихся в плену, имеют право на денежное обеспечение. Его сумма отличается в зависимости от должности, которую занимал военнослужащий.

Какие выплаты получают семьи пропавших без вести военных

Выплаты сохраняются по месту последней службы военного и перечисляются его родственникам, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Армия Информ".

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Статус пропавшего без вести предоставляется, если более 15 дней нет информации о местонахождении военнослужащего при исполнении обязанностей по защите Украины.

Что надо знать о предоставлении выплаты:

Выплаты продолжаются до выяснения обстоятельств – возвращения из плена, освобождения, официального подтверждения гибели или признания лица без вести пропавшим.

Кроме основного обеспечения, которое равно зарплате военнослужащего, семьи имеют право на дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен на период действия военного положения.

Для получения этих выплат необходимо подать обращение в течение трех лет со дня смерти (гибели) военнослужащего или с даты вступления в законную силу решения суда о признании лица без вести пропавшим.

Важно! Выплату не назначают в случаях самовольного оставления службы и в ситуации, когда лицо добровольно сдалось в плен.