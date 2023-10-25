От этого зависят депозиты и инфляция: продолжит ли НБУ снижать учетную ставку

26 октября комитет монетарной политики НБУ пересмотрит уровень учетной ставки. Банкиры с которыми пообщался 24 Канал прогнозируют, что регулятор продолжит снижать ее стремительными темпами.

На сколько НБУ снизит ставку

Банкир Иван Свитек отмечает, что нет никаких сомнений, что НБУ продолжит снижать учетную ставку. По его мнению, исходя из показателей инфляции, которая замедлилась по итогам сентября до 7,1%, скорее всего регулятор решится на снижение ставки до 18%.

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Иван Свитек Председатель правления ЮНЕКС Банка Откровенно говоря, при таких темпах замедления темпа роста цен можно было бы делать еще более смелые шаги по смягчению монетарной политики. Однако резкое снижение ставки может привести к падению интереса населения к вложению накоплений на депозиты, усилению давления на гривну и активизации потребительского спроса. Что может привести к ускорению инфляции.

Банкир также добавляет, что кроме самой ставки нельзя исключать и пересмотр некоторых других параметров дизайна монетарной политики, в частности формулы расчета доходности депосертификатов и лимитов по ним.

"Некоторые шаги в этом направлении регулятор предпринял уже во время предварительного заседания Комитета по монетарной политике. Вероятно, какие-то решения будут приняты и в этот четверг", – рассказал во время разговора с 24 Каналом Свитек.

На что влияет изменение уровня учетной ставки С помощью учетной ставки регулятор фактически устанавливает стоимость денег в экономике. Соответственно, если инфляция высокая – увеличивает и когда контролируемая – снижает.

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Поэтому чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте.

Другой банкир Дмитрий Замотаев тоже уверен, что НБУ в который раз может изменить размер учетной ставки. По его мнению, сокращение может составить 1 – 2 процентных пункта – до 19 – 18%.

Как снижение ставки повлияет на депозиты

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус банка Это событие может повлиять на размер доходности по гривневым вкладам. Не исключено, что сокращение учетной ставки приведет к понижению ставок по новым вкладам минимум на 0,5 – 1,5% сроком от 9 месяцев до 1 года и на 0,5 – 1% на вклады от 3 до 6 месяцев. Именно поэтому я считаю, что ближайшие дни оптимальны для открытия новых вкладов.

Иван Свитек отмечает, если ожидания по снижению ставки оправдаются, не исключено, что глубина снижения ставок по срочным депозитам в гривне окажется даже больше, чем динамика пересмотра учетной ставки.

Так или иначе, только само снижение учетной ставки на ожидаемые 2% приведет к синхронному и почти мгновенному пересмотру максимальных ставок по депозитам в гривне до 15 16% годовых,

– резюмирует Свитек.

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