Пенсионеров ждет проверка доходов: у кого возникнут проблемы с выплатами

Государство продолжает усиливать адресный подход к оказанию социальной поддержки, более тщательно анализируя материальное положение граждан. Для части пожилых людей это означает появление новых бюрократических требований, игнорирование которых может стоить им финансовой стабильности.

Доходы кого будет проверять ПФУ?

Чаще всего Пенсионный фонд запрашивает справку о доходах не для назначения самой пенсии, а при оформлении жилищных субсидий, льгот на коммунальные услуги или выплат за границу. Как объясняют в Минсоцполитики, государство проверяет фактическое материальное положение человека, чтобы определить его право на дополнительную помощь.

Дело в том, что с началом полномасштабной войны правительство перешло к максимально адресному принципу распределения средств. Теперь статус пенсионера не гарантирует автоматического предоставления всех льгот – ведомство учитывает другие социальные выплаты и пенсионное обеспечение, которое человек может получать за пределами Украины.

Важно! Это помогает отсеять тех, кто на самом деле не нуждается в дополнительной поддержке, и направить деньги наиболее уязвимым категориям.

Как быстро и без очередей получить необходимый документ?

Большинство справок сейчас доступны в электронном формате, поэтому стоять в очередях необязательно. Сгенерировать документ можно через веб-портал электронных услуг ПФУ или в фирменном мобильном приложении, хотя традиционный вариант с посещением сервисного центра также остается в силе.

Однако, помимо подтверждения доходов, украинцам стоит помнить и о других важных сроках. Напомним, ранее мы писали, что пенсионерам дают всего 10 дней на то, чтобы уведомить ПФУ о трудоустройстве или увольнении, в противном случае государство принудительно взыщет до 20% от выплат.

Также до 15 сентября клиентам государственного "Укрэксимбанка" необходимо сменить финансовое учреждение, ведь с 1 октября банк полностью прекращает выплату пенсий.