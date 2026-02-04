Налоговая "взялась" за теневой рынок топлива: что известно о проверках на АЗС
- В 2025 году налоговая провела более 6 тысяч проверок АЗС, наложив штрафы на 463,7 миллиона гривен.
- В сотрудничестве с полицией зафиксировано 160 фактов незаконной реализации топлива, проверки продолжат в 2026 году.
Государственная налоговая служба системно мониторит деятельность автозаправочных станций в Украине. В 2025 году проведено более 6 тысяч проверок, а "любителей" схем ожидают миллионные санкции.
Что известно о теневом рынке топлива?
Об этом в среду, 4 февраля, рассказала исполняющая обязанности председателя ГНС Леся Карнаух. В частности, информация для выявления нарушений поступает из обращений и жалоб потребителей.
Налоговая служба использует данные налоговой отчетности, РРО и других электронных источников. Во время проверок фиксируются продажа неучтенного топлива, отсутствие документов о происхождении и нарушения фискального учета.
По результатам мониторинга в 2025 году:
- обнаружено 5 349 нарушений;
- применено штрафов на 463,7 миллиона гривен;
- приостановлено действие 886 лицензий из незаконного оборота.
Отдельное направление работы – это взаимодействие с правоохранительными органами, поэтому 160 фактов незаконной реализации топлива зафиксировали совместно с Нацполицией, а также изъяли из обращения горючего и оборудования на 9 миллионов гривен.
Теневой рынок горючего – это не мелкое нарушение. Это о значительных потерях бюджета... Помешать этому могут только системные, а не точечные меры,
– подчеркнула Карнаух.
Какими будут проверки в 2026 году?
Работа будет продолжаться и в этом году. Для выявления нелегальных схем налоговая активно использует информацию от граждан.
Обратите внимание! О фактах торговли топливом без лицензий или с нарушением фискального учета можно сообщить через официальные каналы связи.
Контроль за соблюдением требований по уровню заработных плат распространяется на плательщиков, которые работают по лицензиям. Речь идет не только о сфере торговли топливом, но и об обороте алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет.
По словам чиновницы, системные проверки, приостановление действия лицензий, применение финансовых санкций и ликвидация нелегальных АЗС способствуют детенизации рынка и формированию прозрачных и безопасных условий работы.
Подорожает ли топливо в Украине?
В эксклюзивном комментарии для 24 Канала директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн рассказал, что в 2026 году ситуация на рынке топлива сложилась нетипично для января. Цена за литр бензина и дизеля выросла – примерно на 2 гривны.
В то же время экономист Олег Пендзин отметил, что основной причиной подорожания топлива на украинских АЗС является повышение акциза. "Думаю, что стоимость больше не будет расти", – добавил эксперт.