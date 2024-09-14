Социальные выплаты могут "заморозить": какой размер прожиточного минимума на 2025 год

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект закона о государственном бюджете Украины на 2025 год. Социальные стандарты остаются на уровне декабря 2024-го.

Об этом заявили в Кабинете Министров. Какой размер прожиточного минимума прогнозируют в 2025 году, передает 24 Канал.

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Прожиточный минимум в 2025 году

Социальные стандарты, в частности, прожиточный минимум, в госбюджете на 2025 год, остаются на уровне декабря 2024-го.

Краткая справка. Прожиточный минимум (общий показатель) – 2920 гривен. Для детей до 6 лет – 2563 гривен. Детей от 6 до 18 лет – 3196 гривен. Трудоспособных лиц – 3028 гривен. Для лиц, утративших трудоспособность, – 2361 гривны.

Кстати, в Кабинете Министров отметили, что на поддержку социально незащищенных граждан выделено 419,2 миллиарда гривен. В частности:

237,9 миллиарда – на выплаты пенсий,

127,9 миллиарда – на помощь малообеспеченным семьям и лицам в сложных жизненных обстоятельствах,

127,9 миллиарда – на помощь малообеспеченным семьям и лицам в сложных жизненных обстоятельствах, 42,3 миллиарда – на выплату льгот и субсидий.

Также предусмотрены средства для программ поддержки лиц с инвалидностью и семей с детьми.