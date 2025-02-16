Прожиточный минимум 2025: на кого повлияет возможное повышение и какие выплаты вырастут
В Госбюджете на 2025 год не предусмотрено повышение прожиточного минимума. Однако в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает пересмотр этого показателя.
Как может вырасти прожиточный минимум в 2025 году
Новый законопроект определяет, на сколько повысится прожиточный минимум в Украине и когда это может произойти, передает 24 Канал. В случае его принятия, украинцев ждет поэтапное повышение показателя.
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Будет расти он следующим образом:
- Для детей в возрасте до шести лет: сейчас – 2 563 гривен; с 1 апреля – 3 627 гривен, с 1 июля – 5 110 гривен, с 1 октября – 7 533 гривны.
- Для детей в возрасте от шести до восемнадцати лет: ныне: 3 196 гривен; с 1 апреля – 4 571 гривна, с 1 июля – 6 451 гривна, с 1 октября – 9 467 гривен.
- Для трудоспособных лиц: сейчас – 3 028 гривен; с 1 апреля – 5 400 гривен, с 1 июля – 7 620 гривен, с 1 октября – 11 184 гривны.
Принятие этого законопроекта обеспечит значительное повышение минимальных зарплат и пенсий в Украине, а также других выплат, размер которых зависит от прожиточного минимума.
Какие выплаты зависят от прожиточного минимума
Прожиточный минимум влияет на размер многих социальных выплат:
- Пенсии – для нетрудоспособных лиц этот показатель определяет минимальный размер выплат.
- Заработная плата – должностной оклад в госсекторе не может быть меньше двойной величины прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
- Пособие по безработице – максимальный размер выплат не превышает четырехкратный прожиточный минимум.
- Социальные выплаты и алименты – для детей минимальные алименты составляют 50% прожиточного минимума, а максимальные равны его полной сумме.
- Пенсии для людей с инвалидностью – для граждан с III группой инвалидности минимальные выплаты зависят от стажа и даты установления инвалидности, а для тех, кто имеет инвалидность с рождения, пенсия составляет 60% от прожиточного минимума.
Интересно! Хотя бюджет на 2025 год не предусматривает повышение минимальной зарплаты, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает это сделать.