Прожиточный минимум 2025: на кого повлияет возможное повышение и какие выплаты вырастут

В Госбюджете на 2025 год не предусмотрено повышение прожиточного минимума. Однако в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает пересмотр этого показателя.

Как может вырасти прожиточный минимум в 2025 году

Новый законопроект определяет, на сколько повысится прожиточный минимум в Украине и когда это может произойти, передает 24 Канал. В случае его принятия, украинцев ждет поэтапное повышение показателя.

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Будет расти он следующим образом:

Для детей в возрасте до шести лет: сейчас – 2 563 гривен; с 1 апреля – 3 627 гривен, с 1 июля – 5 110 гривен, с 1 октября – 7 533 гривны.

Для детей в возрасте от шести до восемнадцати лет: ныне: 3 196 гривен; с 1 апреля – 4 571 гривна, с 1 июля – 6 451 гривна, с 1 октября – 9 467 гривен.

Для трудоспособных лиц: сейчас – 3 028 гривен; с 1 апреля – 5 400 гривен, с 1 июля – 7 620 гривен, с 1 октября – 11 184 гривны.

Принятие этого законопроекта обеспечит значительное повышение минимальных зарплат и пенсий в Украине, а также других выплат, размер которых зависит от прожиточного минимума.

Какие выплаты зависят от прожиточного минимума

Прожиточный минимум влияет на размер многих социальных выплат:

Пенсии – для нетрудоспособных лиц этот показатель определяет минимальный размер выплат.

– для нетрудоспособных лиц этот показатель определяет минимальный размер выплат. Заработная плата – должностной оклад в госсекторе не может быть меньше двойной величины прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

– должностной оклад в госсекторе не может быть меньше двойной величины прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Пособие по безработице – максимальный размер выплат не превышает четырехкратный прожиточный минимум.

– максимальный размер выплат не превышает четырехкратный прожиточный минимум. Социальные выплаты и алименты – для детей минимальные алименты составляют 50% прожиточного минимума, а максимальные равны его полной сумме.

– для детей минимальные алименты составляют 50% прожиточного минимума, а максимальные равны его полной сумме. Пенсии для людей с инвалидностью – для граждан с III группой инвалидности минимальные выплаты зависят от стажа и даты установления инвалидности, а для тех, кто имеет инвалидность с рождения, пенсия составляет 60% от прожиточного минимума.

Интересно! Хотя бюджет на 2025 год не предусматривает повышение минимальной зарплаты, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает это сделать.