Бесплатные путевки в санаторий выдают пенсионерам: кто и как ее может получить
- Бесплатные путевки в санатории доступны для пенсионеров, вернувшихся из плена, с 2023 до 2025 года.
- Для получения путевки нужно подать в Управление социальной защиты заявление, копии паспорта и идентификационного кода, медицинскую справку и документ о плене.
Одна категория пенсионеров может бесплатно оздоровиться в украинских санаториях. Для этого необходимо выполнить определенные условия.
Кто может бесплатно поехать в санаторий?
Ранее льготные категории пенсионеров имели право получить бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.
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Речь шла о пенсионерах с инвалидностью, тех, которые имеют заслуги перед Родиной, ветеранах войны, УБД лицах, получивших инвалидность вследствие войны. Просто все остальные пенсионеры не могли получить бесплатное санаторно-курортное лечение.
С 2023 года до 2025-го включительно в государственном бюджете не предусмотрено финансирование лечения в санаториях практически для всех пенсионеров, даже льготников. Единственная категория, которые имеют на это право – лица, которые вернулись из плена.
Если пенсионер подпадает под такую категорию лиц, то он имеет право на бесплатное санаторно-курортное лечение.
Как оформить путевку в санаторий?
Для получения путевки для оздоровления нужно подать документы в Управление социальной защиты населения по месту жительства или в ЦНАП:
- Заявление утвержденной формы;
- Копию паспорта;
- Копию идентификационного кода;
- Медицинскую справку от врача, с которым заключена декларация. Врач должен предоставить медицинское заключение, в котором будет указано, какого именно санаторно-курортного лечения нуждается пациент.
Также нужна копия документа, который устанавливает факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.