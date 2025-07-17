Бесплатные путевки в санаторий выдают пенсионерам: кто и как ее может получить

Одна категория пенсионеров может бесплатно оздоровиться в украинских санаториях. Для этого необходимо выполнить определенные условия.

Кто может бесплатно поехать в санаторий?

Ранее льготные категории пенсионеров имели право получить бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Речь шла о пенсионерах с инвалидностью, тех, которые имеют заслуги перед Родиной, ветеранах войны, УБД лицах, получивших инвалидность вследствие войны. Просто все остальные пенсионеры не могли получить бесплатное санаторно-курортное лечение.

С 2023 года до 2025-го включительно в государственном бюджете не предусмотрено финансирование лечения в санаториях практически для всех пенсионеров, даже льготников. Единственная категория, которые имеют на это право – лица, которые вернулись из плена.

Если пенсионер подпадает под такую категорию лиц, то он имеет право на бесплатное санаторно-курортное лечение.

Как оформить путевку в санаторий?

Для получения путевки для оздоровления нужно подать документы в Управление социальной защиты населения по месту жительства или в ЦНАП:

Заявление утвержденной формы;

Копию паспорта;

Копию идентификационного кода;

Медицинскую справку от врача, с которым заключена декларация. Врач должен предоставить медицинское заключение, в котором будет указано, какого именно санаторно-курортного лечения нуждается пациент.

Также нужна копия документа, который устанавливает факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.