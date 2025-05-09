Путин предлагает Китаю строить в России заводы

Путин хочет, чтобы Китай перенес и создал новые промышленные мощности в России. Однако глава государства Си Цзиньпин пока воздерживается от этой идеи.

Что известно о предложении Путина

Путин на переговорах с председателем Китая Си Цзиньпином заявил, что Россия будет приветствовать появление на своей территории китайских производств, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание.

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Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире. Одновременно мы приветствуем создание и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну,

– сказал Путин.

Он утверждает, что Россия готова обеспечить комфортные условия для работы компаний из Китая и считает российско-китайские отношения "образцом межгосударственного общения в 21 веке".

Однако Китай, который стал крупнейшим торговым партнером России после начала полномасштабной войны против Украины, пока воздерживается от значительных инвестиций в реальный сектор российской экономики.

Какова ситуация с инвестициями в России

Статистика российского Центробанка за три года ни разу не зафиксировала значительного притока капитала из "дружественных" государств. Наоборот, суммарный объем прямых иностранных инвестиций постоянно сокращается:

На 63 миллиарда долларов в прошлом году;

На 80 миллиардов долларов в 2023 году;

На 138 миллиардов долларов в 2022 году.

Заметьте! С начала полномасштабного вторжения в Украину экономика России потеряла 57% вложений иностранных инвесторов, а их общий объем опустился до 216 миллиардов долларов – минимума с 2009 года.

Как прошли переговоры Путина и Си Цзиньпина

Визит президента Китая в Москву на парад победы и переговоры между Цзиньпином и Путиным придают российскому диктатору важный толчок. Президенты обеих стран считают, что войну в Украине можно завершить только путем устранения "коренных причин конфликта".

Китай понимает с Россией еще в одном вопросе – подавлении влияния США на мировую политику. Си Цзиньпин имеет с Трампом тарифную войну. Поэтому китайский лидер также предлагает укрепить основы сотрудничества и устранить "внешнее вмешательство".

Кроме этого Цзиньпин отметил, что страны совместно, как давние друзья и партнеры, должны действовать против "односторонности и запугивания", снова имея в виду политику Дональда Трампа.

Путин в свою очередь заявил, что он с Си Цзиньпином лично будут контролировать все ключевые элементы отношений. Сейчас страны будут стремиться к существенному увеличению торговли и инвестиций до 2030 года.