"Запас прочности достаточный": Путин прокомментировал состояние экономики России

Путин ответил на вопрос одного журналиста относительно экономики России. Он рассказал о санкциях и давлении со стороны стран Запада.

Путин об экономике России

Российские СМИ сообщают, что, по мнению президента России Владимира Путина, состояние экономики в стране "хорошее".

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Запас прочности российской экономики достаточен, чтобы идти вперед,

– сказал он.

Также лидер государства подчеркнул, что в настоящее время в России рекордно снизился уровень безработицы, а по итогам 2023 года ожидается рост экономики на 3,5%. По его словам, государственный долг тоже сокращается.

К слову Путин подчеркнул, что Россия готова налаживать контакты с Европой, но та зависима от решений США, что делает невозможным этот процесс.

Экономика России страдает

Главный экономист санкций в Минфине США Рэйчел Лингаас рассказала, что если бы Россия не начала войну с Украиной, ее экономика выросла бы на 5%. Также Москва значительно отстала от других экспортеров энергоносителей, включая США.

За 2023 год страна потратила более 100 миллиардов долларов на военные нужды, а это треть всех средств.

В 2024 году на статью "национальная оборона" Россия потратит 10,77 триллиона рублей, а еще 3,33 триллиона рублей выделят по статье, куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужб и системы ФСИН.

К слову, санкции против России на нефть и газ не оказали ожидаемого влияния на страну. Однако некоторые финансовые убытки все же были нанесены.