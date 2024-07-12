Самое масштабное увеличение налогов в России: Путин подписал закон

Путин подписал закон о самом большом повышении налогов в истории России. Оно обеспечит почти 17 триллионов рублей в течение следующих шести лет, что эквивалентно 120 миллиардам долларов.

Россиян облагают налогами

Закон предусматривает увеличение налоговой ставки с 13% до 15% для россиян с доходами более 200 тысяч рублей в месяц, то есть 1 456 долларов, передают российские СМИ.

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Налоги будут начисляться в зависимости от доходов граждан:

До 18% вырастут налоги для тех, кто зарабатывает от 5 до 20 миллионов рублей в год, то есть 40-150 тысяч долларов.

До 20% для доходов от 20 до 50 миллионов рублей в год – 150-360 тысяч долларов.

До 22% налога будет начисляться для доходов свыше 50 миллионов рублей.

По оценкам Министерства финансов России, в 2025 году повышение НДФЛ добавит в бюджет 533 миллиарда рублей, а к 2030 году – 3,1 триллиона рублей. В результате реформы в течение ближайших шести лет у населения и бизнеса изымут 16,8 триллиона рублей.

Путин предложил ввести прогрессивную шкалу НДФЛ во время послания Федеральному собранию в июне, отметив, что все необходимые изменения должны быть приняты до конца августа.