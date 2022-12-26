Что делать, если срочно нужно сходить в банк во время блекаута

Национальный банк Украины инициировал создание банковской сети POWER BANKING, объединившей самые мощные украинские банки. 1000 отделений продолжат предоставление банковских услуг клиентам всех украинских банков в случае блекаута.

В банковскую сеть вошли 14 ключевых украинских банков. В последствии их количество может увеличиться.

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Как будет работать сеть

Отделения общей сети будут работать даже при длительном отсутствии света. Они снабжены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал. Найти ближайшее к вам отделение банка можно на карте.

Совместная банковская сеть – это уникальный проект и пример консолидации и партнерства банков Украины. Ведь они согласились выбрать не конкуренцию, а ежедневную координацию и обмен опытом, чтобы вместе эффективно противостоять вызовам войны.

– подчеркнул Председатель Национального банка Андрей Пышный.

Совершать операции в отделениях национальной сети смогут клиенты всех банков. Воспользоваться можно такими услугами:

получение наличных денег (банкоматы, касса);

Платежи, перевод средств (касса, терминалы самообслуживания);

обмен валют при наличии наличной валюты в кассе;

Консультации менеджеров по финансовым вопросам.

В банкомате любого банка украинцы смогут снять увеличенную сумму наличных денег, достаточную для удовлетворения текущих потребностей на период блекаута. Какую сумму можно получить за одну операцию:

ПриватБанк – 20 000 гривен за одну операцию;

повторить можно снова через три часа;

Сбербанк – 50 000 гривен в сутки;

Укрэксимбанк – 25 000 гривен за одну операцию;

количество операций – не ограничено;

Райффайзен Банк – 20 000 гривен в день;

УКРГАЗБАНК – 5000 гривен на одну операцию, 20000 гривен в сутки;

СМЫСЛ БАНК – 20 000 гривен в сутки;

ПУМБ – 20 000 гривен в сутки;

Укрсиббанк – 20 000 гривен в сутки;

ОТП Банк – 5000 гривен на одну операцию;

количество операций – не ограничено;

Универсал банк – 20 000 гривен в сутки;

Южный – 10 000 гривен в одну операцию, 20 000 гривен в сутки;

КРЕДОБАНК – 10000 гривен за одну операцию, повторить можно;

снова через два с половиной часа;

ТАСКОМБАНК – 10000 гривен в сутки.

Если рядом с вами не окажется банкомата или открытого отделения, а наличные деньги вам нужна, можно воспользоваться услугой "наличные деньги на кассе". Для этого при оплате покупки картой в крупном магазине, на АЗС или в сетевой аптеке предупредите кассира, что вам нужна наличность, и сможете ее сразу получить. Лимит на эту операцию каждый торговец определяет самостоятельно, максимально за 1 раз можно получить не более 6000 грн.

По мнению частного инвестора Василия Матия, вероятность того, что 100% всех своих расходов нужно будет осуществлять в наличной форме – не высока.

Если говорить о том, сколько стоит отложить наличные на случай полного блекаута – сумма, которой хватит, условно говоря, в неделю – два среднемесячных расхода. Мне кажется, этого было бы достаточно,

– сказал эксперт в комментарии 24 канала.

Напомним, ранее мы писали о том, как рассчитаться банковской картой, если нет света.