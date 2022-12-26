До банківської мережі увійшли 14 ключових українських банків. Надалі їх кількість може збільшитися.

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Як працюватиме мережа

Відділення спільної мережі працюватимуть навіть під час тривалої відсутності світла. Вони забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал. Знайти найближче до вас відділення банку можна на карті.

Спільна банківська мережа – це унікальний проєкт та приклад консолідації й партнерства банків України. Адже вони погодились обрати не конкуренцію, а щоденну координацію та обмін досвідом, щоб ми разом ефективно протистояли викликам війни,

– наголосив Голова Національного банку Андрій Пишний.

Здійснювати операції у відділеннях національної мережі зможуть клієнти усіх банків. Скористатись можна буде такі послугами:

Отримання готівки (банкомати, каса);

Платежі, переказ коштів (каса, термінали самообслуговування);

Обмін валют при наявності готівкової валюти в касі;

Консультації менеджерів з фінансових питань.

У банкоматі будь-якого банку українці зможуть зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб на період блекауту. Яку суму можна отримати за одну операцію:

Приватбанк – 20 000 гривень за одну операцію;

повторити можна знову через три години;

Ощадбанк – 50 000 гривень на добу;

Укрексімбанк – 25 000 гривень за одну операцію;

кількість операцій – не обмежена;

Райффайзен Банк – 20 000 гривень на добу;

УКРГАЗБАНК – 5 000 гривень на одну операцію, 20 000 гривень на добу;

СЕНС БАНК – 20 000 гривень на добу;

ПУМБ – 20 000 гривень на добу;

Укрсиббанк – 20 000 гривень на добу;

ОТП Банк – 5 000 гривень на одну операцію;

кількість операцій – не обмежена;

Універсал банк – 20 000 гривень на добу;

Південний – 10 000 гривень на одну операцію, 20 000 гривень на добу;

КРЕДОБАНК – 10 000 гривень за одну операцію, повторити можна;

знову через дві з половиною години;

ТАСКОМБАНК – 10 000 гривень на добу.

Якщо поруч з вами не виявиться банкомата чи відкритого відділення, а готівка вам конче потрібна, можна скористатися послугою "готівка на касі". Для цього під час оплати покупки карткою у великому магазині, на АЗС чи в мережевій аптеці попередьте касира, що вам потрібна готівка, і зможете її одразу отримати. Ліміт на цю операцію кожен торговець визначає самостійно, максимально за 1 раз можна отримати не більше 6 000 грн.

На думку приватного інвестора Василя Матія, ймовірність того, що 100% всі свої витрати потрібно буде здійснювати в готівковій формі – не висока.

Якщо говорити про те, скільки варто відкласти у готівці на випадок повного блекауту – сума, якої вистачить, умовно кажучи, на тиждень – два середньомісячних витрат. Мені здається, цього було б достатньо,

– сказав експерт у коментарі 24 каналу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як розрахуватися банківською карткою, якщо немає світла.