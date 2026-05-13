Работа без официального оформления: как она влияет на пенсию в Украине

Неофициальное трудоустройство остается актуальным для многих украинцев. Многие работают, не платя никаких налогов. Однако это может иметь негативные последствия в будущем.

Может ли человек без официального трудоустройства получить пенсию?

В частности такой человек может потерять свою пенсию, о чем говорится на сайте Государственной налоговой службы.

Также неофициальное трудоустройство означает лишение:

социальных гарантий; возможности защитить свои трудовые права в случае конфликта с работодателем.

Также среди негативных последствий "теневой" занятости:

потеря права на гарантированный размер заработной платы (в частности доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);

права на основной и дополнительный отпуска;

отпуск в связи с беременностью и родами;

оплату больничного;

соблюдение установленной законодательством нормы продолжительности рабочего времени;

пособие по безработице и т. д.

Важно! Работник, не трудоустроенный официально, теряет трудовой стаж. То есть такие граждане лишены социальной защиты при достижении пенсионного возраста.

Для реализации своих трудовых прав и обеспечения надлежащего уровня своего будущего работники должны требовать от работодателя легального оформления трудовых отношений,

– отметили в сообщении.

Уплата единого социального взноса формирует страховой стаж и влияет на размер будущей пенсии. Об этом сообщили в Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Как узнать, платит ли работодатель за вас ЕСВ?

Первый шаг – это подать запрос в ПФУ. Это можно сделать лично или онлайн.

Также можно посмотреть информацию в вашей трудовой книжке – там должны быть отметки об официальном оформлении.

Кроме того, есть возможность получить справку о доходах в налоговой или через электронный кабинет налогоплательщика.

Что делать, если взносы таки не уплачиваются?

Прежде всего следует найти информацию, подтверждающую наличие трудовых отношений, а также другие данные, касающиеся соблюдения трудовых прав. Например, сообщение от работодателя, сведения о начислении зарплаты и тому подобное.

Далее советуют обратиться к должностным лицам работодателя.

Также всегда можно подать обращение в Государственную службу Украины по вопросам труда – они проведут проверку и привлекут работодателя к ответственности.

Обратите внимание! Не менее важный шаг – подать заявление в Пенсионный фонд. Именно он может взыскать задолженность.

Что еще стоит знать украинцам?

Напомним, что украинцам следует иметь определенный страховой стаж, чтобы выйти на пенсию. В частности он претерпел изменения в 2026 году.

По достижении 60 лет – это не менее 33 лет страхового стажа. Чтобы выйти на пенсию после 63 лет, следует иметь не менее 23 лет стажа. А уже после 65 лет – не менее 15 лет. Если же человек "не заработал" и 15 лет страхового стажа, то пенсия ему не предусмотрена. Такой человек может получить только социальную помощь.

Две экспертки – Светлана Тетеря, советник, адвокат юридической компании EVERLEGAL и Алина Иванчук, младший юрист юридической компании EVERLEGAL – рассказали, что грозит работодателям, которые не оформляют официально своих работников.

За первое выявленное нарушение работодателю придется заплатить 10 минимальных зарплат за каждого неоформленного работника. Если же в течение 2 лет нарушение повторится, то сумма возрастает втрое – до 30 минимальных зарплат.