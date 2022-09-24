Зарплата более 100 тысяч: какие вакансии в Украине наиболее оплачиваемые
24 сентября 2022 , 13:14Читати новину українською
Источник:Государственный центр занятости
Государственная служба занятости обнародовала перечень с наиболее оплачиваемыми вакансиями, которые есть у них в базе. За что предлагают более 100 тысяч гривен, рассказываем дальше.
Наиболее оплачиваемые вакансии
Зарплату в 110 тысяч предлагает ООО "Мелланокс Технолоджис Украина". Они ищут в городе Киеве:
- инженера по программному обеспечению компьютеров,
- специалиста по разработке компьютерных программ,
- инженера-программиста.
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Минимальная зарплата в Украине
С октября минимальная зарплата в Украине будет составлять 6700 гривен и согласно бюджету-2023 в следующем году останется без изменений. Сейчас она составляет 6500 гривен.
- Средняя зарплата украинца в 2022 году составила 15258 гривен. По данным Госстата, в октябре 2021 года средняя зарплата в Украине составляла 14045 гривен.
- По данным Кабмина, средняя зарплата в 2023 году составит 18 500 гривен.