Зарплата более 100 тысяч: какие вакансии в Украине наиболее оплачиваемые

24 сентября 2022 , 13:14
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Источник:

Государственный центр занятости

Государственная служба занятости обнародовала перечень с наиболее оплачиваемыми вакансиями, которые есть у них в базе. За что предлагают более 100 тысяч гривен, рассказываем дальше.

Наиболее оплачиваемые вакансии

Зарплату в 110 тысяч предлагает ООО "Мелланокс Технолоджис Украина". Они ищут в городе Киеве:

  • инженера по программному обеспечению компьютеров,
  • специалиста по разработке компьютерных программ,
  • инженера-программиста.

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Интересно! Согласно последнему исследованию OLX наиболее популярной подработкой среди украинцев стала рабочая сфера. Здесь работодатели предлагали сезонную подработку, временную или частичную занятость, а за смену можно заработать от 700 до 1 550 гривен.

Больше об этом Самая популярная подработка среди украинцев: интересное исследование

Минимальная зарплата в Украине

С октября минимальная зарплата в Украине будет составлять 6700 гривен и согласно бюджету-2023 в следующем году останется без изменений. Сейчас она составляет 6500 гривен.

  • Средняя зарплата украинца в 2022 году составила 15258 гривен. По данным Госстата, в октябре 2021 года средняя зарплата в Украине составляла 14045 гривен.
  • По данным Кабмина, средняя зарплата в 2023 году составит 18 500 гривен.
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Автор: Дар'я Вереньова