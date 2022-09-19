Возможно ли найти работу во время войны: ситуация с безработицей в Украине

Из-за войны уровень безработицы в Украине достиг рекордных показателей. Однако за август в Украине зарегистрировано 278 тысяч безработных. Это пока самый маленький показатель с начала полномасштабного вторжения россии.

Как рассказывает нардеп Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале, официально в Украине за август зарегистрировано безработных – 278 тысяч человек. Несмотря на это, 36% из них – это мужчины.

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Это самый маленький показатель с начала войны. Следовательно, пошло улучшение статистики относительно наличия вакансий: на 1000 человек в месяц выросло на +25%.

Безработица по регионам

Ожидается, что самая плохая ситуация с безработицей в прифронтовых областях Украины и где чаще и активно ведутся боевые действия:

Днепропетровская – 22,2%;

Харьковская – 20,5%;

Запорожская – 17,8%.

Наименьший уровень безработицы в:

Черновицкой – 3,9%;

Закарпатский и Тернопольский – по 5,8%;

Волынской – 6,5%.

Напоминаем, что по информации от НБУ в результате уровня

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Свободные рабочие места

По данным Государственного центра занятости по состоянию на 1 августа 2022:

В Херсонской области – на одно свободное рабочее место претендовало 152 безработных. Число безработных в период с января по июль составляет 15,4 тысячи человек.

В Николаевской области – на одно свободное рабочее место претендовало 39 безработных. Количество безработных – 29 тысяч 597 человек.

В Донецкой области – в среднем по области, на одно свободное рабочее место претендовало 36 безработных. Число безработных достигло 21,1 тысячи человек.

Ровенская область – на одно свободное рабочее место претендовало 10 безработных;

Закарпатская область – на одно свободное рабочее место претендовало 7 безработных;

Львовская область – на одно свободное рабочее место претендовало 3 безработных;

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