Что будет, если исчезнет свет: работа украинских банков во время ракетного террора

После последних масштабных ракетных обстрелов россиян, когда некоторые города Украины остались без постоянного электроснабжения, банковская система справилась с последствиями террора по объектам энергетической инфраструктуры.

Что с банковской системой после обстрелов

Как рассказывает банкир Сергей Мамедов, передает 24 Канал, банковская система в Украине оказалась достаточно подготовленной после ракетных и дроновых атак россиян.

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В то же время он не отрицает, что на сегодня есть определенные трудности в работе отделений в отдельных городах, в частности в Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье и ряде других.

Сергей Мамедов Председатель правления Глобус Банка Проблемы с энергоснабжением, вызванные ракетным террором, стоит воспринимать как временные.

Банкир приводит некоторые факторы, среди которых:

Во-первых, более 2/3 всех банковских отделений присоединены к системе Power Banking, что предусматривает бесперебойное энергопитание, беспрепятственный доступ к сети Интернет, осуществления необходимых банковских операций, усиленную киберзащиту от хакерского вмешательства, общее безопасное пребывание граждан в отделении и тому подобное.

более 2/3 всех банковских отделений присоединены к системе Power Banking, что предусматривает бесперебойное энергопитание, беспрепятственный доступ к сети Интернет, осуществления необходимых банковских операций, усиленную киберзащиту от хакерского вмешательства, общее безопасное пребывание граждан в отделении и тому подобное. Во-вторых, в случае, когда могут начаться мобильные перебои, в банковских приложениях внедрена цифровая подпись клиента. Он не требует получения дополнительного смс-подтверждения для списания средств.

В-третьих, большинство банковских операций можно осуществлять дистанционно – через банковские приложения: от простейших переводов до оформления рассрочки, открытия депозита, банковской карты, перечисления средств на карты зарубежных банков с минимальной комиссией, получения кредита и тому подобное.

Какова ситуация в Харькове, Одессе и Днепре

Сейчас расширен перечень каналов для оповещения клиентов – это прежде всего использование мессенджеров, к которым привязаны мобильные номера клиентов.

По словам банкира, в отделениях возглавляемого им банка в Одессе, Харькове, Днепре, Запорожье и Сумах, на сегодня введен усиленный бессрочный протокол "Блэкаут".

В этих городах в марте количество офлайн-обращений в банковские отделения сократилось в среднем на 15%,

А вот количество онлайн-обращений через банковское приложение увеличилось в среднем на 25% – речь идет о действительных клиентах и тех, кто впервые установил приложение.

Рабочее время отделений в соответствии с требованиями безопасности граждан (например, в случае воздушной тревоги), уменьшилось в среднем на 1,5 часа.

Этот протокол предусматривает полную безопасность каждой проведенной операции, предоставление максимального спектра услуг, оперативное реагирование на любые внешние угрозы и оптимизация рабочего времени в соответствии с ситуацией безопасности (в зависимости от специфики операции точечное перенаправление клиентов в другие отделения), а также при необходимости оказания первой неотложной помощи клиентам.

Конечно, что просчитать коварные действия совершенно непредсказуемого врага достаточно сложно. Однако для приемлемой работы банковских отделений самое простое, что можно сделать, – это банально оснастить их генераторами оптимальной мощности,

– добавил банкир.

Работа банковских отделений может остановиться только в худшем и самом сложном случае – это когда военная угроза станет непреодолимой и возникнет потребность в эвакуации граждан.