Що з банківською системою після обстрілів

Як розповідає банкір Сергій Мамедов, передає 24 Канал, банківська система в Україні виявилася досить підготовленою після ракетних та дронових атак росіян.

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Водночас він не заперечує, що на сьогодні є певні труднощі в роботі відділень в окремих містах, зокрема в Харкові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі та низці інших.

Сергій Мамедов Голова правління Глобус Банку Проблеми з енергопостачанням, спричинені ракетним терором, варто сприймати як тимчасові.

Банкір наводить деякі чинники, серед яких:

По-перше, понад 2/3 всіх банківських відділень приєднані до системи Power Banking, що передбачає безперебійне енергоживлення, безперешкодний доступ до мережі Інтернет, здійснення необхідних банківських операцій, посилений кіберзахист від хакерського втручання, загальне безпечне перебування громадян у відділенні тощо.

понад 2/3 всіх банківських відділень приєднані до системи Power Banking, що передбачає безперебійне енергоживлення, безперешкодний доступ до мережі Інтернет, здійснення необхідних банківських операцій, посилений кіберзахист від хакерського втручання, загальне безпечне перебування громадян у відділенні тощо. По-друге, у випадку, коли можуть розпочатися мобільні перебої, у банківських застосунках впроваджено цифровий підпис клієнта. Він не потребує отримання додаткового смс-підтвердження для списання коштів.

Зауважте! Зараз розширено перелік каналів для сповіщення клієнтів – це насамперед використання месенджерів, до яких прив'язані мобільні номери клієнтів.

По-третє, більшість банківських операцій можна здійснювати дистанційно – через банківські застосунки: від найпростіших переказів до оформлення розтермінування, відкриття депозиту, банківської карти, перерахунку коштів на картки закордонних банків з мінімальною комісією, отримання кредиту тощо.

Яка ситуація в Харкові, Одесі та Дніпрі

За словами банкіра, у відділеннях очолюваного ним банку в Одесі, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Сумах, на сьогодні запроваджено посилений безстроковий протокол "Блекаут".

Зверніть увагу! Цей протокол передбачає цілковиту безпеку кожної проведеної операції, надання максимального спектра послуг, оперативне реагування на будь-які зовнішні загрози та оптимізація робочого часу згідно з безпековою ситуацією (залежно від специфіки операції точкове перенаправлення клієнтів до інших відділень), а також за потреби надання першої невідкладної допомоги клієнтам.

У цих містах у березні кількість офлайн-звернень до банківських відділень скоротилася в середньому на 15%,

А от кількість онлайн-звернень через банківський застосунок збільшилася в середньому на 25% – йдеться про дійсних клієнтів та тих, хто вперше встановив застосунок.

Робочий час відділень відповідно до вимог безпеки громадян (наприклад, у випадку повітряної тривоги), зменшився в середньому на 1,5 години.

Звісно, що прорахувати підступні дії геть непередбачуваного ворога досить складно. Проте для прийнятної роботи банківських відділень найпростіше, що можна зробити, – це банально оснастити їх генераторами оптимальної потужності,

– додав банкір.

Робота банківських відділень може зупинитися лише в найгіршому та найскладнішому випадку – це коли воєнна загроза стане непоборною та виникне потреба в евакуації громадян.