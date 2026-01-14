Пенсия и зарплата: как работающему пенсионеру платить меньше налогов

Многие украинцы продолжают работать после выхода на пенсию, чтобы увеличить свой ежемесячный доход. Однако не все знают, что они могут оформить налоговую скидку, даже получая пенсионные выплаты.

Какие требования для получения льготы?

Пенсионеры, работающие, имеют право на налоговую социальную льготу (НСЛ) при условии соблюдения требований законодательства, передает 24 Канал со ссылкой на ГНСУ.

Налоговый кодекс Украины (статья 169) предусматривает, что пенсионеры могут уменьшить сумму ежемесячного налогообложения только с официальной заработной платы. Таким образом, пенсия не исключает право на налоговую льготу.

Но есть несколько условий, при которых НСЛ применяется:

уменьшить сумму налога можно только по одному месту работы, которое выбирает сам работник;

заработная плата не должна быть больше нормы, установленной законом (за основу расчета берется прожиточный минимум);

работнику необходимо подать заявление работодателю на получение НСЛ, обязательно в письменной форме.

Важно! Чтобы уменьшить сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которая высчитывается из зарплаты, пенсионеру следует обратиться в бухгалтерию на своей работе и написать заявление на применение НСЛ. После этого ее должен применять работодатель, что законно увеличит заработок.

Когда нельзя сэкономить на налогах?

В то же время есть случаи, когда пенсионер не может получить налоговую социальную льготу. Законодательство предусматривает, что она не применяется, если человек имеет другой заработок, кроме зарплаты, а именно:

стипендию, которая выплачивается из госбюджета;

денежное обеспечение военнослужащего;

доход от предпринимательской деятельности;

доход от другой независимой профессиональной деятельности.

Налоговая льгота применяется только к заработной плате и не касается никаких других видов доходов.

Стоит знать! По состоянию на 1 октября 2025 года количество работающих пенсионеров в Украине составляло 2,8 миллиона человек. Они получали среднюю пенсию в размере 7 069,37 гривны, пишет ПФУ.

Что еще надо знать работающему пенсионеру?