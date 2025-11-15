Работающим пенсионерам урежут пенсии: как изменятся выплаты после перерасчета

Работающие пенсионеры в 2026 году могут столкнуться с неприятными изменениями в выплатах. Из-за новых правил перерасчета часть их пенсий может уменьшиться.

Из-за чего пенсия может уменьшиться после перерасчета?

Уже вскоре работающие пенсионеры могут столкнуться с неприятной новостью: после перерасчета часть пенсий может уменьшиться. Причина кроется в правилах, которые учитывают два ключевых показателя: дополнительный страховой стаж и коэффициент заработной платы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Интересно "Зимняя поддержка" для украинцев: Свириденко рассказала детали о денежной помощи

Риск заключается в том, что если средняя зарплата по стране растет быстрее, чем заработок пенсионера, его индивидуальный коэффициент снижается. В результате пенсия после перерасчета может не повыситься, а наоборот уменьшиться.

Могут ли пенсионеры самостоятельно выбрать метод перерасчета?

В то же время как уточнили в ПФУ, пенсионеры имеют право выбирать, как осуществить перерасчет своей пенсии: можно учесть только страховой стаж или совместить его с заработной платой, полученной после предыдущего перерасчета.

В то же время автоматический перерасчет, который ежегодно с 1 апреля проводит Пенсионный фонд, учитывает только тот вариант, который является наиболее выгодным для пенсионера.

Будет ли индексация пенсий в 2026 году?