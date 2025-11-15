Працюючим пенсіонерам уріжуть пенсії: як зміняться виплати після перерахунку
- У 2026 році працюючі пенсіонери можуть зіткнутися зі зменшенням пенсій через нові правила перерахунку, які враховують додатковий страховий стаж та коефіцієнт заробітної плати.
- Пенсіонери мають право обирати метод перерахунку пенсії, але автоматичний перерахунок від ПФУ завжди враховує найбільш вигідний варіант для пенсіонера.
Працюючі пенсіонери у 2026 році можуть зіткнутися з неприємними змінами у виплатах. Через нові правила перерахунку частина їхніх пенсій може зменшитися.
Через що пенсія може зменшитися після перерахунку?
Вже незабаром працюючі пенсіонери можуть зіткнутися з неприємною новиною: після перерахунку частина пенсій може зменшитися. Причина криється в правилах, які враховують два ключові показники: додатковий страховий стаж та коефіцієнт заробітної плати, розповідає 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.
Ризик полягає в тому, що якщо середня зарплата по країні зростає швидше, ніж заробіток пенсіонера, його індивідуальний коефіцієнт знижується. В результаті пенсія після перерахунку може не підвищитися, а навпаки зменшитися.
Чи можуть пенсіонери самостійно обрати метод перерахунку?
Водночас як уточнили у ПФУ, пенсіонери мають право обирати, як здійснити перерахунок своєї пенсії: можна врахувати лише страховий стаж або поєднати його із заробітною платою, отриманою після попереднього перерахунку.
Водночас автоматичний перерахунок, який щороку з 1 квітня проводить Пенсійний фонд, враховує тільки той варіант, який є найбільш вигідним для пенсіонера.
Чи буде індексація пенсій у 2026 році?
З 1 березня 2026 року в Україні заплановано осучаснення пенсій, проте підвищення стосуватиметься лише базової частини виплат і не зачепить надбавки чи доплати.
При цьому підвищення не отримають пенсіонери, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років, а також ті, хто отримує спеціальні пенсії за окремими законами.