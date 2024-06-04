Работодателям все труднее становится находить работников: что происходит на рынке труда
Источник:Министерство экономики
Для более 60% работодателей приоритетной проблемой сейчас является поиск квалифицированных работников. Среди причин кадрового голода – мобилизация и миграция населения.
Какие основные проблемы украинских работодателей
Минэкономики обнародовало результаты опроса, согласно которому 67% работодателей считают ключевой причиной нехватки работников мобилизацию, а 54% работодателей считают, что причина – в миграционных процессах. В опросе приняли участие 3175 респондентов из всех регионов Украины.
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Кроме того, среди факторов, мешающих находить работников, респонденты называют неконкурентную заработную плату – 36%, и внутреннюю миграцию в стране – 21%.
Вот какие самые распространенные проблемы у украинских работодателей:
- поиск работников – 58%;
- потребность во внешнем финансировании – 42%;
- угрозы безопасности – 40%;
- конкуренция – 25%;
- логистика – 24%.
Как изменилось трудоустройство
Примерно 41% респондентов сказали, что размер их команды остался на том же уровне после полномасштабного вторжения России в Украину. 5% сказали, что размер команды увеличился менее чем на 20%, и только у 3% увеличились.Заметьте! Среди 19% респондентов, скорость оттока достигает 20%, от 17% до 20 – 50% и от 15% до более 50%. Большинство респондентов считают, что до полномасштабного вторжения России на украинском рынке не было дефицита квалифицированных кадров.
Несмотря на существенное сокращение рабочих мест и рост безработицы в течение 2022 – 2023 годов, работодатели, которые нанимают работников, уже в 2024 году указывают на дефицит кадров,
– говорят в Министерстве.
Опрос также показал, что 43% респондентов столкнулись с трудностями при заполнении вакансий в этом году. В частности, 36% респондентов ожидали ухудшения ситуации на рынке труда после войны, тогда как 24% считали, что кадровой нехватки не будет. Чуть меньше половины остальных работодателей почти такого же мнения: ситуация будет сложной, но лучше, чем сейчас (22%), и ситуация будет похожей на нынешнюю (18%).
Предприятия считают самыми эффективными способами борьбы с нехваткой кадров:
- сотрудничество с агентствами по трудоустройству – 36%;
- повышение зарплаты – 31%;
- обучение сотрудников – 22%.
Однако в перечне средств устранения дефицита рабочей силы 11% респондентов назвали отказ от сокращения производства продукции или услуг.