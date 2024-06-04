Работодателям все труднее становится находить работников: что происходит на рынке труда

Для более 60% работодателей приоритетной проблемой сейчас является поиск квалифицированных работников. Среди причин кадрового голода – мобилизация и миграция населения.

Какие основные проблемы украинских работодателей

Минэкономики обнародовало результаты опроса, согласно которому 67% работодателей считают ключевой причиной нехватки работников мобилизацию, а 54% работодателей считают, что причина – в миграционных процессах. В опросе приняли участие 3175 респондентов из всех регионов Украины.

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Кроме того, среди факторов, мешающих находить работников, респонденты называют неконкурентную заработную плату – 36%, и внутреннюю миграцию в стране – 21%.

Вот какие самые распространенные проблемы у украинских работодателей:

поиск работников – 58%;

потребность во внешнем финансировании – 42%;

угрозы безопасности – 40%;

конкуренция – 25%;

логистика – 24%.

Как изменилось трудоустройство

Примерно 41% респондентов сказали, что размер их команды остался на том же уровне после полномасштабного вторжения России в Украину. 5% сказали, что размер команды увеличился менее чем на 20%, и только у 3% увеличились.

Среди 19% респондентов, скорость оттока достигает 20%, от 17% до 20 – 50% и от 15% до более 50%. Большинство респондентов считают, что до полномасштабного вторжения России на украинском рынке не было дефицита квалифицированных кадров.

Несмотря на существенное сокращение рабочих мест и рост безработицы в течение 2022 – 2023 годов, работодатели, которые нанимают работников, уже в 2024 году указывают на дефицит кадров,

– говорят в Министерстве.

Опрос также показал, что 43% респондентов столкнулись с трудностями при заполнении вакансий в этом году. В частности, 36% респондентов ожидали ухудшения ситуации на рынке труда после войны, тогда как 24% считали, что кадровой нехватки не будет. Чуть меньше половины остальных работодателей почти такого же мнения: ситуация будет сложной, но лучше, чем сейчас (22%), и ситуация будет похожей на нынешнюю (18%).

Предприятия считают самыми эффективными способами борьбы с нехваткой кадров:

сотрудничество с агентствами по трудоустройству – 36%;

повышение зарплаты – 31%;

обучение сотрудников – 22%.

Однако в перечне средств устранения дефицита рабочей силы 11% респондентов назвали отказ от сокращения производства продукции или услуг.