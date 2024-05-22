В Раде предлагают бронировать работников за 20 тысяч гривен военного сбора в месяц

Комитет экономического развития разработал новые предложения по экономическому бронированию. Одно из предложений – платить за "забронированных" работников 20 тысяч гривен военного сбора ежемесячно.

20 тысяч за бронирование

Эти предложения позволяют работодателям самостоятельно определять работников, критически важных для деятельности компании, платить за них 20 000 гривен военного сбора ежемесячно и продолжать ведение бизнеса с надлежащей уплатой налогов.

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Дмитрий Наталуха Председатель Комитета экономического развития ВРУ Украинскому бизнесу нужно бронирование, потому что он должен работать. Не будет бизнеса с его налогами – не за что будет содержать наших защитников. Вот такая очевидная правда. Но пусть бизнес решит сам, кто из его сотрудников является стратегическим.

Он подчеркивает, что стратегическими должны быть не так сектора, определенные чиновниками, как конкретные работники, выбранные работодателем.

Экономическая мобилизация

Председатель подкомитета по вопросам взаимодействия государства и бизнеса и инвестиций Игорь Марчук считает, что экономическое бронирование – это новый механизм для эффективного взаимодействия между государством и бизнесом, направленный на сохранение национальной экономики.

Игорь Марчук Председатель подкомитета по вопросам взаимодействия государства и бизнеса и инвестиций Игорь Марчук Наряду с экономическим бронированием, частичной альтернативой может служить экономическая мобилизация.

Экономическая мобилизация предусматривает использование механизма трудовой воинской повинности. То есть бизнес со своими ресурсами выполняет необходимые услуги и работы в отраслях, где он имеет более высокую компетентность и эффективность по сравнению с военными.

К таким сферам относятся:

закупки;

логистика;

управление закупками;

медицинское обслуживание;

ремонт техники;

IT;

строительство фортификаций;

бытовое обслуживание;

документооборот;

HR.

Таким образом, военные, которые высвобождаются из этих задач, могут выполнять другие, более важные и специфические задачи.