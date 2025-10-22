Рада приняла бюджет на 2026 год в первом чтении

В среду, 22 октября, Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2026 год в первом чтении. За документ проголосовали 256 народных депутатов.

Какое решение приняла Верховная Рада?

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает 24 Канал.

Смотрите также Бюджет на 2026 год зарекомендовали к I чтению, – Пидласа

При этом нардеп уточнил, что он за бюджет 2026 не голосовал.

Далее его по этим "выводам и предложениям", которые стали "бюджетными выводами" до ноября обрабатывает Правительство и возвращает в Раду,

– рассказал Железняк.

По его словам, голосование по государственному бюджету 2026 в целом должно состояться до середины ноября.

Каковы основные показатели бюджета 2026?

В 2026 году основные расходы из бюджета будут направлены на оборону Украины и обеспечение социальных нужд. Об этом рассказала премьер-министр Юлия Свириденко.

Все собственные поступления и заимствования правительство направляет на Силы обороны – денежное обеспечение военных и поддержку их семей, усиление ПВО, разработку и изготовление собственного оружия, в том числе дронов,

– подчеркнула премьер.

Основные показатели бюджета 2026 в проекте определены следующие:

ВВП Украины планируется в размере 10,3 триллиона гривен – на 1,34 триллиона больше, чем в прошлом году.

– на 1,34 триллиона больше, чем в прошлом году. Расходы госбюджета составят 4,8 триллиона гривен (+415 миллиардов гривен по сравнению с 2025 годом);

(+415 миллиардов гривен по сравнению с 2025 годом); Доходы прогнозируются на уровне 2 триллионов 826 миллиардов гривен (+446,8 миллиарда гривен или 18,8% от 2025 года);

(+446,8 миллиарда гривен или 18,8% от 2025 года); Дефицит ожидается на уровне до 18,4% ВВП .

. Потребность во внешнем финансировании составит 2 триллиона 79 миллиардов гривен ;

; Минимальная зарплата составит 8647 гривен , а средняя – на уровне 30 032 гривен ;

, а средняя – на уровне ; Курс доллара прогнозируется на уровне 45,6 гривны за 1 доллар США.

Сколько поправок подали в бюджет 2026?