Впервые в мире: как Украина выстроила физическую защиту энергообъектов

В течение шести месяцев, с октября по март 2023 года, россияне били по критической инфраструктуре Украины. Впрочем, в этом году нам удалось выстроить защиту вокруг энергетических объектов.

Защита энергообъектов в Украине

Как сообщают в Киевской городской военной администрации, россияне повредили около 63% энергетических мощностей столицы за прошлый год. В то же время, энергетики и коммунальщики уже провели работы по восстановлению киевских ТЭЦ.

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Сергей Попко, глава КМВА, заявил, что за весну и лето Украина впервые в мире создала физическую защиту для энергетической инфраструктуры

Сергей Попко Руководитель КМВА Были построены сооружения физической защиты энергообъектов (впервые в мире).

Были также подготовлены схемы резервного питания и варианты преодоления возможных последствий – впервые в мире.

По словам Попка, в этом году будет консолидация усилий по ракетным обстрелам – это и противовоздушная оборона, и власти, а также энергетики и коммунальные службы.

Состояние энергосистемы Украины