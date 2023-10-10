Впервые в мире: как Украина выстроила физическую защиту энергообъектов
Источник:КМВА
В течение шести месяцев, с октября по март 2023 года, россияне били по критической инфраструктуре Украины. Впрочем, в этом году нам удалось выстроить защиту вокруг энергетических объектов.
Защита энергообъектов в Украине
Как сообщают в Киевской городской военной администрации, россияне повредили около 63% энергетических мощностей столицы за прошлый год. В то же время, энергетики и коммунальщики уже провели работы по восстановлению киевских ТЭЦ.
Читайте также Отопительный сезон 2023 года может начаться раньше: в какие дать украинцам дадут тепло
Сергей Попко, глава КМВА, заявил, что за весну и лето Украина впервые в мире создала физическую защиту для энергетической инфраструктуры
Были построены сооружения физической защиты энергообъектов (впервые в мире).
По словам Попка, в этом году будет консолидация усилий по ракетным обстрелам – это и противовоздушная оборона, и власти, а также энергетики и коммунальные службы.
Состояние энергосистемы Украины
- По состоянию на 8 октября, за данным "Укрэнерго", потребление в вечерние часы было на 8% больше, чем в воскресенье 1 октября.
- А сильный ветер и дождь обесточили 252 населенных пункта.
- Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 411 населенных пунктов.
- На сегодняшний день осуществляется импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы.