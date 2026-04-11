Пенсионного возраста ждут не все: государство позволило выйти на пенсию на 10 лет раньше

Не все украинцы должны ждать всеобщего пенсионного возраста. Для отдельных категорий государство предусмотрело возможность выйти на пенсию уже в 50 лет. Кому доступно такое право и при каких условиях, читайте дальше.

Кто может выйти на пенсию раньше в 2026 году?

В Украине отдельные категории граждан могут завершить трудовую деятельность значительно раньше общего пенсионного возраста, фактически на 10 лет быстрее. Для этого надо иметь специальные основания, предусмотренные законодательством, которые учитывают жизненные обстоятельства и социальную нагрузку, рассказывает "Судебно-юридическая газета".

В частности, такое право имеют родители, которые воспитывали ребенка с инвалидностью с детства. Для матерей возможность выхода на пенсию наступает уже после 50 лет при условии наличия не менее 15 лет страхового стажа и факта воспитания ребенка до шестилетнего возраста.

Однако для отцов условия отличаются мужчины могут воспользоваться этим правом с 55 лет, если имеют не менее 20 лет стажа. При этом важно подтвердить, что именно они реализуют право на досрочную пенсию и предоставить согласие матери или документы, которые объясняют ее отсутствие.

Как воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию?

Оформить досрочную пенсию можно заранее, но не ранее чем за месяц до достижения соответствующего возраста. Подать заявление разрешается как лично в отделении Пенсионного фонда, так и онлайн через электронный кабинет.

Обратите внимание! Ключевым является подтверждение не только стажа, но и специального статуса: факта воспитания ребенка и установления инвалидности с детства.

Для назначения пенсии необходимо подготовить пакет документов, подтверждающих право на досрочный выход:

паспорт и идентификационный код;

свидетельство о рождении ребенка;

документы об установлении инвалидности с детства;

подтверждение воспитания ребенка до 6 лет;

документы о страховом стаже;

при необходимости справки о заработной плате.

В случае подачи заявки онлайн нужно также иметь электронную подпись и подготовить скан-копии документов.

