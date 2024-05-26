Почему часть вашего стажа не учитывается при расчете пенсии

Часть стажа может не учитываться при расчете пенсии. В ПФУ рассказали причины, по которым так происходит.

Как узнать количество своего стажа

В отделении ПФУ гражданин может получить данные о количестве стажа. Также лицо имеет возможность узнать эту информационно самостоятельно, воспользовавшись услугами вебпортала Пенсионного фонда.

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В случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные или неточные записи о периодах работы, для подтверждения стажа обязательно принимаются данные, имеющиеся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования,

– говорится в пояснении ПФУ.

То есть, если деятельность гражданина не имеет документального подтверждения, ПФУ может не учесть этот стаж.

Как стаж влияет на пенсию

Правительством установлено минимально необходимое количество стажа для выхода на пенсию в определенном возрасте. Для того чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет, необходимо:

в 2024 году нужно приобрести не менее 31 года стажа;

в 2025 году – 32 года;

в 2026 году – 33 года;

в 2027 году – 34 года;

в 2028 году – 35 лет.

Для того чтобы выйти на пенсию в 63 года нужно иметь меньше стажа. Для 2024 года этот минимальный показатель составляет 21 год. Впоследствии он возрастет:

в 2025 году пенсионеру нужно будет получить уже от 22 до 32 лет страхового стажа;

в 2026 году – от 23 до 33 лет;

в 2027 году – от 24 до 34 лет;

в 2028 году – от 25 до 35 лет.

При выходе на пенсию в 65 лет, достаточно иметь 15 лет стажа. Пока этот показатель будет оставаться без изменений.