Как узнать количество своего стажа

В отделении ПФУ гражданин может получить данные о количестве стажа. Также лицо имеет возможность узнать эту информационно самостоятельно, воспользовавшись услугами вебпортала Пенсионного фонда.

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В случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные или неточные записи о периодах работы, для подтверждения стажа обязательно принимаются данные, имеющиеся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования,

– говорится в пояснении ПФУ.

То есть, если деятельность гражданина не имеет документального подтверждения, ПФУ может не учесть этот стаж.

Как стаж влияет на пенсию

Правительством установлено минимально необходимое количество стажа для выхода на пенсию в определенном возрасте. Для того чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет, необходимо:

в 2024 году нужно приобрести не менее 31 года стажа;

в 2025 году – 32 года;

в 2026 году – 33 года;

в 2027 году – 34 года;

в 2028 году – 35 лет.