Як дізнатись кількість свого стажу

У відділенні ПФУ громадянин може отримати дані про кількість стажу. Також особа має змогу дізнатись цю інформаційно самостійно, скориставшись послугами вебпорталу Пенсійного фонду.

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У випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження стажу обов’язково приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування,

– йдеться у поясненні ПФУ.

Тобто, якщо діяльність громадянина не має документального підтвердження, ПФУ може не врахувати цей стаж.

Як стаж впливає на пенсію

Урядом встановлено мінімально потрібну кількість стажу для виходу на пенсію у певному віці. Для того аби піти на заслужений відпочинок у 60 років, необхідно:

у 2024 році потрібно набути щонайменше 31 рік стажу;

у 2025 році – 32 роки;

у 2026 році – 33 роки;

у 2027 році – 34 роки;

у 2028 році – 35 років.