Какая будет пенсия при зарплате 8000 гривен

Размер пенсии в Украине определяется по специальной формуле, которая учитывает среднюю зарплату по стране, страховой стаж и коэффициент заработка.

Пенсия при зарплате 8000 гривен

Средняя зарплата по стране в 2025 году прогнозируется на уровне 18000 – 20000 гривен. Если человек получал официальную зарплату 8000 гривен, его индивидуальный коэффициент заработка будет примерно 0,4–0,45, информирует 24 Канал.

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Заметьте. При наличии 30 лет страхового стажа можно рассчитывать на пенсию в размере около 2800 – 3200 гривен.

Если стаж больше, например 35 лет, пенсия будет выше – 3200 – 3500 гривен. При этом если страховой стаж меньше минимально необходимого (30 лет для женщин, 35 лет для мужчин), пенсия может быть ниже прожиточного минимума, и тогда человеку может быть назначена государственная социальная помощь.

Возможны ли надбавки

Кроме основной пенсии, возможны доплаты:

Индексация пенсий в соответствии с уровнем инфляции.

Доплаты для пенсионеров в возрасте 70+.

Социальные доплаты для лиц с неполным страховым стажем.

Заметим, что государство предусматривает различные механизмы поддержки для пенсионеров, в частности индексацию и социальные доплаты, но общий уровень пенсий остается достаточно низким по сравнению со средними зарплатами по стране.