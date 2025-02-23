Пенсія при зарплаті 8000 гривень

Середня зарплата по країні у 2025 році прогнозується на рівні 18000 – 20000 гривень. Якщо людина отримувала офіційну зарплату 8000 гривень, її індивідуальний коефіцієнт заробітку буде приблизно 0,4–0,45, інформує 24 Канал.

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Зауважте. За наявності 30 років страхового стажу можна розраховувати на пенсію у розмірі близько 2800 – 3200 гривень.

Якщо стаж більший, наприклад 35 років, пенсія буде вищою – 3200 – 3500 гривень. При цьому якщо страховий стаж менший за мінімально необхідний (30 років для жінок, 35 років для чоловіків), пенсія може бути нижчою за прожитковий мінімум, і тоді людині може бути призначена державна соціальна допомога.

Чи можливі надбавки

Окрім основної пенсії, можливі доплати:

Індексація пенсій відповідно до рівня інфляції.

Доплати для пенсіонерів віком 70+.

Соціальні доплати для осіб із неповним страховим стажем.

Зауважимо, що держава передбачає різні механізми підтримки для пенсіонерів, зокрема індексацію та соціальні доплати, але загальний рівень пенсій залишається досить низьким у порівнянні з середніми зарплатами по країні.