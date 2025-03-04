Формула пенсии: без чего не удастся узнать точную сумму выплат

В 2025 году размер пенсионных выплат может существенно отличаться для каждого гражданина. Однако несколько важных факторов помогут вам определить точную сумму.

Формула расчета пенсии

Стоит понимать, что сумма пенсии прямо пропорциональна от страхового стажа и заработной платы лица, с которой периодически уплачивались страховые взносы. Согласно действующему законодательству Украины, выведена специальная формула для расчета, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Поэтому, для точного результата необходимо перемножить определенный доход застрахованного лица и коэффициент страхового стажа.

Как рассчитать коэффициент страхового стажа

Коэффициент страхового стажа округляют до пяти знаков после запятой. Его формула представлена следующим образом:

Кс = (См х Вс) / (100% х 12)

Кс – коэффициент страхового стажа,

См – сумма месяцев страхового стажа,

Вс – величина оценки одного года страхового стажа (в процентах), которая за период участия в солидарной системе равна 1%.

Заметьте, что этот коэффициент не может превышать 0,75, а с учетом подземного стажа и работы по Списку № 1 – 0,85.