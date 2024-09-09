Как самостоятельно рассчитать размер субсидии
Для самостоятельного расчета размера субсидии необходимо учесть несколько ключевых факторов: общий доход семьи, состав семьи, площадь жилья и расходы на коммунальные услуги.
Какой размер субсидии в 2024 году
Согласно постановлению, есть четко установленные правила по которым граждане Украины имеют право на получение субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. В частности, на жилищную субсидию могут рассчитывать семьи, у которых расходы на коммунальные услуги превышают определенный для них обязательный платеж.
Читайте также: Имеют ли люди с инвалидностью III группы льготы на коммуналку
Размер обязательного платежа определяется индивидуально для каждого домохозяйства. А его сумма зависит от среднемесячного дохода на одного человека в семье.
Заметьте! На сегодняшний день обязательный процент платежа за жилищно-коммунальные услуги для домохозяйства рассчитывается по следующей формуле: Ро = Кд / Кг х Рг.
Где при этом:
- Ро – доля платы за услуги для семьи;
- Кд – коэффициент дохода домохозяйства, который исчисляется как средний доход на человека, разделенный на прожиточный минимум на человека в месяц;
- Кг – базовый коэффициент дохода для назначения субсидии, равный двум прожиточным минимумам на человека в месяц;
- Рг – базовая норма платы за услуги, которая составляет 15% среднего дохода домохозяйства. Эта норма применяется только во время военного положения и в течение месяца после его отмены, после чего она возрастет до 20%.