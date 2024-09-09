Как самостоятельно рассчитать размер субсидии

Для самостоятельного расчета размера субсидии необходимо учесть несколько ключевых факторов: общий доход семьи, состав семьи, площадь жилья и расходы на коммунальные услуги.

Какой размер субсидии в 2024 году

Согласно постановлению, есть четко установленные правила по которым граждане Украины имеют право на получение субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. В частности, на жилищную субсидию могут рассчитывать семьи, у которых расходы на коммунальные услуги превышают определенный для них обязательный платеж.

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Размер обязательного платежа определяется индивидуально для каждого домохозяйства. А его сумма зависит от среднемесячного дохода на одного человека в семье.

Заметьте! На сегодняшний день обязательный процент платежа за жилищно-коммунальные услуги для домохозяйства рассчитывается по следующей формуле: Ро = Кд / Кг х Рг.

Где при этом: