Расчет субсидии: учитывается ли помощь от международных организаций
Источник:Пенсиный фонд Украины
При расчете субсидии учитывается совокупный доход семьи (домохозяйства). Поэтому многих интересует, влияет ли на него международная помощь от организаций.
В Пенсионном фонде дали четкий ответ, что при расчете субсидии помощь от международных организаций к совокупному доходу семьи не учитывается.
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В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины 20 июля 2020 года № 632 Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи в среднемесячный совокупный доход не включаются социальные выплаты, в частности:
- помощь на проживание внутри перемещенным лицам (ВПЛ);
- компенсация затрат на временное размещение ВПЛ, переместившихся в период действия военного положения.
Как рассчитывают субсидию
Размер – это как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг и объемом обязательного платежа. Следовательно, зная доход семьи, а также членов семьи можно самостоятельно рассчитать размер обязательного платежа и ориентировочный размер субсидии. Также заметим, что жилищная субсидия рассчитывается раздельно на отопительный и неотапливаемый сезоны.
Чтобы оформить субсидию, нужно подать заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.
При необходимости могут быть добавлены:
- договор найма (аренды) жилья (при наличии),
- справки о доходах (при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГФС, ПФУ)
- другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу (в случае необходимости), например, документами, подтверждающими непроживание лица по месту регистрации. Такими документами могут быть: справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении, договоры аренды жилья в другом городе.