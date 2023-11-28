Как изменится размер субсидий с 1 декабря
28 ноября 2023, 12:50Читати новину українською
Источник:ПФУ
Малообеспеченные украинцы имеют право получать льготы и субсидии. Благодаря этому можно платить за коммуналку гораздо меньше.
Какими будут субсидии зимой
Размер субсидии определяется индивидуально, в соответствии с суммой ЖКУ, которую имеет домохозяйство. Сейчас в Украине идет отопительный сезон. Его окончание ожидается в апреле 2024 года.
Читайте также Сколько в среднем тратят украинцы в интернете
Некоторым гражданам субсидию отменят. Чтобы ее восстановить, следует обратиться в уполномоченные органы с новым заявлением. Почему могут отменить субсидию:
- умер получатель субсидии;
- изменился состав семьи;
- присутствуют долги по ЖКУ;
- выявление дополнительного дохода семьи;
- смена места жительства семьи.
Чтобы избежать отмены субсидии, нужно подать заявление об изменении указанных обстоятельств в ПФУ. Есть граждане, которым не нужно обращаться повторно Автоматически продлят субсидии:
- тем, кто имел нулевой размер субсидии в неотапливаемый период;
- гражданам, которым раньше назначали субсидию.
Как оформить субсидию
Для получения субсидии вы можете обратиться в отделение ПФУ, воспользоваться приложением Дия или веб-порталом. Какие документы для этого нужны:
- заявление;
- декларация про доходы домохозяйства;
- договор аренды или свидетельство о праве собственности на указанное жилье.