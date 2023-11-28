Как изменится размер субсидий с 1 декабря

28 ноября 2023, 12:50
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Источник:

ПФУ

Малообеспеченные украинцы имеют право получать льготы и субсидии. Благодаря этому можно платить за коммуналку гораздо меньше.

Какими будут субсидии зимой

Размер субсидии определяется индивидуально, в соответствии с суммой ЖКУ, которую имеет домохозяйство. Сейчас в Украине идет отопительный сезон. Его окончание ожидается в апреле 2024 года.

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Некоторым гражданам субсидию отменят. Чтобы ее восстановить, следует обратиться в уполномоченные органы с новым заявлением. Почему могут отменить субсидию:

  • умер получатель субсидии;
  • изменился состав семьи;
  • присутствуют долги по ЖКУ;
  • выявление дополнительного дохода семьи;
  • смена места жительства семьи.

Чтобы избежать отмены субсидии, нужно подать заявление об изменении указанных обстоятельств в ПФУ. Есть граждане, которым не нужно обращаться повторно Автоматически продлят субсидии:

  • тем, кто имел нулевой размер субсидии в неотапливаемый период;
  • гражданам, которым раньше назначали субсидию.
Обратите внимание! Если вы писали заявление о прекращении субсидии, необходимо повторно обратиться в ПФУ.

Как оформить субсидию

Для получения субсидии вы можете обратиться в отделение ПФУ, воспользоваться приложением Дия или веб-порталом. Какие документы для этого нужны:
  • заявление;
  • декларация про доходы домохозяйства;
  • договор аренды или свидетельство о праве собственности на указанное жилье.
Заметьте! Если лицо имеет право и на льготы, и на субсидии для оплаты ЖКУ, он должен выбрать, чем именно будет пользоваться, одновременно их получать невозможно.
Автор: Анастасія Зорик