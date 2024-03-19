Минфин назвал сумму расходов из госбюджета в феврале: на что направили средства

По информации от Минфина, расходы из госбюджета в феврале – выросли. Только за предыдущие два месяца они составляют 424,8 миллиарда гривен.

Какова общая сумма расходов Украины

Общая сумма кассовых расходов общего фонда госбюджета Украины в феврале составляет – 274,6 миллиарда гривен. При этом, в январе расходы из бюджета были сокращены почти вдвое: до 150 миллиардов гривен из-за задержек с международной финансовой помощью.

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Поэтому, в структуре расходов за февраль наибольшую сумму – 104 миллиарда гривен – направлено на оплату труда с начислениями. Из них, на денежное содержание военнослужащих было выделено – 80 миллиардов гривен.

Другие направления расходов включали:

45,8 миллиарда гривен – на оплату использования товаров и услуг;

21,7 миллиарда гривен – на поддержку Вооруженных Сил Украины;

47,6 миллиарда гривен – на социальное обеспечение: выплату пенсий, помощи, стипендий.

Нужно ли будет пересматривать госбюджет

На обслуживание государственного долга было выделено – 26,1 миллиарда гривен, а на трансферты местным бюджетам – 11,9 миллиарда гривен.

Ранее 24 Канал рассказывал, что бюджет 2024 года заложен достаточно реалистично, поэтому его нужно будет пересматривать гораздо реже и менее существенно, по сравнению с бюджетом 2023 года.

Заметьте! Даже если возникнут деструктивные факторы, например расширение дефицита или сокращение международной финансовой помощи, то следует использовать фискальные инструменты, а не монетарное финансирование.

В частности, Сергей Марченко во время телемарафона рассказал, что Украина имеет план Б, если США не выделит ей макрофинансовую помощь.