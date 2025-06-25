Несмотря на все заявления Путина: расходы из российского бюджета выросли на миллиарды долларов

Путин подписал закон, которым утвердил увеличение расходов из российского бюджета на 829 миллиардов рублей. В соответствии с нынешним курсом это ориентировочно 10,36 миллиарда гривен.

Почему увеличиваются расходы из российского бюджета

Решение об увеличении расходов российское правительство приняло на фоне рекордного дефицита бюджета России, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Дополнительные бюджетные расходы будут направлены на:

обеспечение армии;

силовой аппарат.

Интересно, что решение об осуществлении дополнительных расходов было принято на фоне заявлений Кремля об устойчивости российской экономики, росте ВВП и недейственности санкций. Реальность же демонстрирует совсем другое.

Чем такое решение грозит россиянам

Нужно понимать, что для россиян это решение не несет никаких положительных последствий. Наоборот, ситуация будет только ухудшаться. В частности, может произойти:

рост цен;

увеличение уровня инфляции;

введение новых налогов.

В перспективе увеличение расходов приведет к ухудшению экономической ситуации в стране. Также, вероятно, возникнут новые проблемы с бюджетом России.