Швейцария, Норвегия или Дания: в каких странах на еду тратят больше всего

21 августа 2023, 11:20
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Источник:

Picodi

Почти половину дохода украинцы тратят на еду, однако эти расходы в три раза меньше, чем у швейцарцев. Сколько стоит питание в других странах мира и где людям проживать выгоднее всего, рассказываем далее

Сколько тратят на питание в разных странах мира

Питание – одна из основных опций для обеспечения человеческой жизнедеятельности, от которой невозможно отказаться. В некоторых странах большая часть средств идет именно на еду, а есть государства, где это гораздо доступнее.

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Меньше всего на питание тратят в таких странах:

  • США – 6,7%;
  • Сингапур – 8,4%
  • Великобритания – 8,7%;
  • Ирландия – 9,2%;
  • Швейцария – 9,9%.

Больше всего на еду уходит средств в таких государствах:

  • Нигерия – 59%;
  • Мьянма – 56,6%;
  • Кения – 56,1%;
  • Бангладеш – 52,7%;
  • Лаос – 50,6%.

Как показывает статистика, меньше всего на питание тратят в самых развитых странах.

Заметьте! Минимальный прожиточный минимум в Украине для трудоспособных лиц – 2684 гривны. На еду у украинцев уходит – 41,6% от общего бюджета – 108 долларов.

Ситуация с прожиточным минимумом в странах Европы

В Европе больше всего тратят на пищевые продукты следующие страны:

  • Швейцария – 359 долларов;
  • Норвегия – 341 доллар;
  • Дания – 311 долларов;
  • Бельгия – 272 долларов;
  • Швеция – 272 долларов.

Несмотря на высокие цены на продукты, жители этих стран тратят на еду меньшую часть своего бюджета.

Меньше всего на еду тратят:

  • Молдова – 97 долларов;
  • Беларусь – 98 долларов;
  • Азербайджан – 102 долларов;
  • Украина – 108 долларов;
  • Болгария – 112 долларов.

Для Украины ситуация выглядит не самым лучшим образом, ведь почти половина бюджета граждан тратится на питание. Прожиточный минимум для украинцев значительно меньше размера месячной продуктовой корзины швейцарца.

Автор: Анастасія Зорик