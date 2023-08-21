Швейцария, Норвегия или Дания: в каких странах на еду тратят больше всего

Почти половину дохода украинцы тратят на еду, однако эти расходы в три раза меньше, чем у швейцарцев. Сколько стоит питание в других странах мира и где людям проживать выгоднее всего, рассказываем далее

Сколько тратят на питание в разных странах мира

Питание – одна из основных опций для обеспечения человеческой жизнедеятельности, от которой невозможно отказаться. В некоторых странах большая часть средств идет именно на еду, а есть государства, где это гораздо доступнее.

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Меньше всего на питание тратят в таких странах:

США – 6,7%;

Сингапур – 8,4%

Великобритания – 8,7%;

Ирландия – 9,2%;

Швейцария – 9,9%.

Больше всего на еду уходит средств в таких государствах:

Нигерия – 59%;

Мьянма – 56,6%;

Кения – 56,1%;

Бангладеш – 52,7%;

Лаос – 50,6%.

Как показывает статистика, меньше всего на питание тратят в самых развитых странах.

Ситуация с прожиточным минимумом в странах Европы

Минимальный прожиточный минимум в Украине для трудоспособных лиц – 2684 гривны. На еду у украинцев уходит – 41,6% от общего бюджета – 108 долларов.

В Европе больше всего тратят на пищевые продукты следующие страны:

Швейцария – 359 долларов;

Норвегия – 341 доллар;

Дания – 311 долларов;

Бельгия – 272 долларов;

Швеция – 272 долларов.

Несмотря на высокие цены на продукты, жители этих стран тратят на еду меньшую часть своего бюджета.

Меньше всего на еду тратят:

Молдова – 97 долларов;

Беларусь – 98 долларов;

Азербайджан – 102 долларов;

Украина – 108 долларов;

Болгария – 112 долларов.

Для Украины ситуация выглядит не самым лучшим образом, ведь почти половина бюджета граждан тратится на питание. Прожиточный минимум для украинцев значительно меньше размера месячной продуктовой корзины швейцарца.