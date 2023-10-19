На оборону потратят больше всего: сколько государство выделит средств на ВСУ в 2024 году

Сегодня в первом чтении был принят Бюджет-2024 года, в котором предусмотрены расходы на оборону страны. На эту сферу уйдет больше всего денег.

Сколько государство выделило на оборону в 2024 году

Так что в 2024 году на оборону государства будет выделено 1 триллион 685 миллиардов гривен – это на 113 миллионов больше, чем в этом году. Денис Шмыгаль отметил, что в приоритете будет закупка оружия и техники для ВСУ.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Эта сумма на 113 миллиардов гривен больше, чем в этом году. Будет еще больше оружия и техники. Больше дронов, боеприпасов, ракет. Так же, как и в этом году, каждая копейка налогов граждан и бизнеса пойдет на обеспечение наших сил безопасности и обороны.

Также значительные выплаты пойдут на:

зарплаты военных;

обеспечение войска;

закупка нового оборудования, в том числе дронов.

На что еще пойдут государственные средства

Расходы на разминирование территорий и контроль безопасности в деоккупированных населенных пунктах будут рассчитываться отдельно.

Кроме обороны, в Бюджете-2024 предусмотрены и другие расходы, такие как:

социальная сфера – расходы бюджета составят 469 миллиардов гривен;

медицина и образование – 179 миллиардов гривен. На медицину – 202 миллиарда гривен;

поддержка ветеранов – 14,3 миллиарда гривен;

восстановление экономики – никакого повышения налогов не предполагается.

Правительство продолжает программы льготного кредитования, программу безвозвратных грантов еРабота, поддержку украинских стартапов. Также запускаем новые программы для индустриальных парков, для реализации инвестиционных проектов, для поддержки украинского производителя,

– добавил Шмыгаль.

В Бюджете-2024 прописаны расходы в размере 3,308,9 миллиарда гривен.