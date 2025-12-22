Война важнее: Россия еженедельно тратит на армию годовой бюджет одного региона

Россия продолжает тратить миллиарды рублей на войну против Украины, несмотря на проблемы в собственной экономике. Финансирование военной машины Путина даже значительно превысило заложенный бюджет.

Сколько Россия тратит на войну?

Военные расходы России по итогам 2025 года оказались больше запланированного показателя почти на 20%, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Минобороны страны-агрессора подсчитало, что общие расходы достигнут 15,9 триллиона рублей, то есть 198,8 миллиардов долларов:

Расходы на войну составят 7,3% ВВП России.

Это на 2,4 триллиона рублей, или 30 миллиардов долларов больше, чем заложили в бюджете.

В среднем Россия тратит на войну против Украины 213 миллиардов рублей в неделю, то есть 2,7 миллиарда долларов.

Эта сумма могла бы стать годовым бюджетом для крупного российского региона,

– говорят в ЦПИ.

Более того, общие расходы на войну значительно выше. Ведь Минобороны России посчитало только свои расходы. Дополнительно средства тратят также регион. На их плечи ложатся:

выплаты контрактникам;

лечение раненых солдат;

погребение погибших;

компенсации семьям погибших.

Такие расходы на войну для многих регионов России становятся непосильным финансовым бременем. ️

Даже в условиях дефицитного бюджета и сокращения нефте-газовых доходов Кремль только наращивает военные расходы. Такая политика свидетельствует, что война и имперские амбиции для Путина важнее, чем экономическая стабильность государства,

– отмечают в ЦПИ.

Что предусматривает бюджет России на 2026 год?

В 2026 году Россия планирует направить почти половину своих расходов на войну против Украины. государственный бюджет на следующий год, который недавно подписал глава Кремля Владимир Путин, предусматривает, что 40% всех расходов пойдут на армию и силовой блок, пишет ЦПД.

Это рекордные расходы на армию со времен Советского союза. При том бюджете заложен огромный дефицит в размере 1,6% ВВП из-за потери нефтегазовых доходов.

Поэтому правительство вводит новые налоги и сборы, чтобы хотя бы частично компенсировать потери.

Стоит знать! В то же время Кремль резко урезает социальные программы в 2026 году – на 25%. Расходы на "социалку" будут наименьшими за 20 лет.

Что известно об экономике России?