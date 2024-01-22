Почти половина из всех: сколько стран НАТО выделило средств на оборону в 2023 году

Страны НАТО должны ежегодно выделять на оборону около 2% собственного ВВП. В 2023 году некоторые страны смогли приблизиться к этой цели, а некоторые даже не пытались.

Сколько стран НАТО выделили на оборону

Поэтому согласно данным за 1 июля 2023 года, только 11 из 30 стран-членов НАТО осуществили или даже превысили необходимые расходы. Для наглядности в 2022 году количество таких стран составляло – 9.

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Среди стран, выполнивших план, есть:

США;

Великобритания;

Польша;

Греция;

Румыния;

Венгрия,

Словакия,

Эстония,

Латвия;

Литва;

Финляндия.

Такая тенденция может свидетельствовать о том, что именно восточноевропейские страны лучше приспособлены к постоянно возникающим военным угрозам.

Кто не заплатил нужную сумму

Более богатые страны, типа Германии, Канады, Испании и Италии даже не приблизились к этому показателю. Хорватия и Франция, которые в 2022 году отдали 2% своего ВВП на оборону, в прошлом не дотянули до нужной отметки.

Вблизи поставленных целей находились относительно новые члены Альянса, а именно:

Черногория;

Северная Македония;

Болгария;

Люксембург;

Нидерланды.

Еще в 2018 году Дональд Трамп подверг критике ряд стран-членов НАТО, особенно Германию, за то, что они недостаточно стараются для достижения необходимого уровня расходов на оборону.