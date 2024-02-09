Более 20 миллиардов гривен: как ПФУ распределил средства в начале февраля

Пенсионный фонд уже начал выплачивать деньги для украинцев разных категорий. По состоянию на 8 февраля на соцвыплаты уже потратили более 20 миллиардов гривен.

Как распределили средства ПФУ в начале февраля

В начале февраля на пенсии было выделено 20,7 миллиарда гривен. Из них:

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было отправлено через Укрпочту – 4,8 миллиарда гривен;

через банки – 15,9 миллиарда гривен;

На субсидии в ПФУ потратили 4673,6 миллиона гривен. Зато на страховые выплаты ушло 1484 миллионов гривен, из которых 405,8 миллиона гривен – это больничные средства.

Как выросли пенсии в январе

С начала года выросли минимальные выплаты пенсионеров из-за роста прожиточного минимума. Теперь это 2 361 гривна.

Также увеличились пенсии граждан, которые имеют полный стаж и, при этом, они старше 65 лет. Этот рост произошел, благодаря повышению минимальной зарплаты до 7 100 гривен. Сейчас такая пенсионная выплата составляет 2 840 гривен.

Следующее увеличение пенсии ожидается в апреле. Тогда минимальная зарплата станет уже 8 000 гривен, соответственно пенсионная выплата будет составлять 3 200 гривен.

В начале месяца регулятор предоставил 345 тысяч услуг украинцам.