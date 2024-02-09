Более 20 миллиардов гривен: как ПФУ распределил средства в начале февраля
9 февраля 2024, 16:03Читати новину українською
Источник:ПФУ
Пенсионный фонд уже начал выплачивать деньги для украинцев разных категорий. По состоянию на 8 февраля на соцвыплаты уже потратили более 20 миллиардов гривен.
Как распределили средства ПФУ в начале февраля
В начале февраля на пенсии было выделено 20,7 миллиарда гривен. Из них:
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- было отправлено через Укрпочту – 4,8 миллиарда гривен;
- через банки – 15,9 миллиарда гривен;
На субсидии в ПФУ потратили 4673,6 миллиона гривен. Зато на страховые выплаты ушло 1484 миллионов гривен, из которых 405,8 миллиона гривен – это больничные средства.Обратите внимание! В начале месяца регулятор предоставил 345 тысяч услуг украинцам.
Как выросли пенсии в январе
- С начала года выросли минимальные выплаты пенсионеров из-за роста прожиточного минимума. Теперь это 2 361 гривна.
- Также увеличились пенсии граждан, которые имеют полный стаж и, при этом, они старше 65 лет. Этот рост произошел, благодаря повышению минимальной зарплаты до 7 100 гривен. Сейчас такая пенсионная выплата составляет 2 840 гривен.
- Следующее увеличение пенсии ожидается в апреле. Тогда минимальная зарплата станет уже 8 000 гривен, соответственно пенсионная выплата будет составлять 3 200 гривен.